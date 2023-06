Shein ha causado gran sensación en los últimos tiempos y no es para menos, ya que es una marca que se ha caracterizado por tener moda, novedad, variedad y precios accesibles, por eso ahora te compartimos algunos trucos para seguir comprando en esta tienda pero a precios más bajos.

Consigue puntos en Shein

Uno de los trucos que puedes hacer para conseguir más barato en Shein , es tener puntos. De esta manera, puedes canjearlos por descuentos. Así se pueden acumular:

Verificar tu correo electrónico cuando te registres

Hacer compras en la tienda

Comentar los productos

Descargar la aplicación

Entrar diariamente en la aplicación

Envío gratuito

Así como otras plataformas, en Shein , dependiendo del número de productos que se quiera comprar, los gastos de envío pueden ser una parte importante de la cantidad a pagar, por eso puedes esperar al domingo, ya que esta marca ofrece servicio gratuito en la mayoría de los artículos disponibles este día.

Productos de Shein

Unirte para hacer compras

Otro de los trucos para tener productos más baratos en Shein es unirte con amigas o amigos para asumir juntos los gastos de envío o no tener gastos de envío si es que se llega al mínimo de gasto para que salgan gratis ¿Ya lo has hecho? Si no, es una buena forma para obtener tus compras más baratas.

Sigue a los influencers

La marca Shein brinda muchos códigos de descuento a los influencers y a su vez, ellos los comparten con sus seguidores, por lo que puedes utilizarlos en tus compras. Al estar en el proceso de pago, tendrás que añadirlos en la parte que dice código de descuento y así se te aplicará en el total de tu compra.

Aprovecha las rebajas

Recuerda visitar las secciones en las que podrás encontrar grandes descuentos, desde Shein se comparten ofertas nuevas todos los días, así que revisa qué artículos te gustan y no dejes de aprovechar las rebajas.

