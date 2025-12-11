Riesgos de tomarle fotos navideñas a los niños y publicarlas en esta época

En esta temporada navideña es muy común publicar fotos familiares; sin embargo, es muy importante que tomes en cuenta que estas exponiendo la identidad de quienes aparecen, aquí te explicamos todo lo que implica subir una foto y algunas recomendaciones.

¿Qué pasa al subir una foto a redes sociales?

Clara Hawking indica que al subir una foto en menos de un minuto la plataforma hace múltiples copias del archivo y un sistema de visión analiza la imagen como la edad, objetos alrededor, rasgos y más.

En el caso de los menores, muchas personas optan por tapar las caras con emoticones o stickers pero es importante que tomes en cuenta que la plataforma recibe el archivo original antes de que lo tapes.

Además, la Inteligencia Artificial puede detectar el tipo de casa, clima, vegetación, y otros detalles.

En Australia, un estudio reveló que entre quienes comparten contenido de niños, el 7% recibió al menos una petición de material sexual y el 3% había recibido o le habían pedido imágenes sexuales de un niño.

Human Rights Watch realizó un análisis en el que se encontró que fotos sacadas de blogs terminaron en LAION-5B, uno de los datasets más usados para generadores de imágenes.

Recomendaciones para compartir fotos familiares en redes sociales

En caso de que quieras compartir una foto familiar , aquí te compartimos algunas recomendaciones:

Quita detalles del fondo como el número de casa, nombre del colegio, uniforme, placas de auto o cosas que sean reconocibles

No publiques las fotos en tiempo real, esto reduce el riesgo de seguimiento

Haz una limpieza de seguidores en tus redes sociales y mantén tus perfiles privados

Desactiva la geolocalización en la cámara y en las aplicaciones para reducir el rastro de coordenadas

Evita que aparezcan nombres completos o datos sensibles

Pide a tus familiares no etiquetar a los menores y evitar que sus publicaciones estén disponibles para cualquier persona

