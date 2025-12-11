¡Impactante rescate! Mujer avienta a sus perros de un balcón para salvarlos de un incendio en Filipinas

Una mujer demostró el gran amor que siente por sus perros cuando arriesgó su vida para salvarlos de un feroz incendio que devoraba el edificio en el que vivían. El impactante rescate que sucedió en la ciudad de Cebú, Filipinas, quedó registrado en un video viral que recorre las redes sociales.

Así fue el momento en el que una mujer avienta a sus perros desde un balcón en pleno incendio

Los vecinos que habitaban un edificio residencial en la ciudad de Cebú, en Filipinas, vivieron instantes momentos cuando un feroz incendio consumió sus departamentos. El edificio se llenó rápidamente de una densa humareda negra que ponía en riesgo de asfixia a los inquilinos que rápidamente evacuaron el inmueble.

¡HEROÍNA EN MEDIO DEL FUEGO! 🚨 Una mujer demostró valentía extrema en un incendio masivo en Guizo, Mandaue (Cebú, Filipinas).



Entre el humo apareció una mujer, identificada como Eimeilee Maningo, que se asomaba desde un balcón en el tercer piso. La mujer se negaba a evacuar el departamento hasta que no salvara a sus mascotas . En un intento desesperado, la mujer regresó al edificio en llamas a buscar a los perritos.

Los angustiados vecinos gritaban desde abajo a la mujer para que se pusiera a salvo. No obstante, ella apareció en el balcón con un perrito blanco y uno café. Después, los aventó desde las alturas hacia los vecinos y bomberos que, afortunadamente, los atraparon.

La mujer que rescató a los perritos se convierte en tendencia en redes sociales

El conmovedor video de la mujer que tomó la difícil decisión de arriesgar su vida y lanzar a sus perritos por el balcón para salvarlos del incendio explotó como pólvora en redes sociales convirtiéndose en tendencia.

Los internautas aplaudieron la valentía de la mujer, pues consideraron que las mascotas son una parte importantísima de la familia.

La mujer filipina fue considerada en redes sociales como una verdadera heroína sin capa que demostró valentía extrema en un incendio masivo que pudo significar su propia muerte.

Tras poner a salvo a sus perritos, la mujer también fue rescatada por los bomberos, quienes usaron una larga escalera, para ayudar a descender a la heroína.

