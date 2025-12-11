Medidas clave para evitar suplantaciones de identidad y los nuevos fraudes con IA

Los fraudes con IA tomaron fuerza en México durante 2025 debido al uso masivo de deepfakes y técnicas de suplantación biométrica. Bancos, fintech y usuarios enfrentan intentos que imitan rostros y voces con una precisión nunca antes vista. Especialistas en ciberseguridad de Identy.io, señalan que estos delitos se vuelven accesibles para cualquier atacante gracias a aplicaciones gratuitas.

Especialistas revelan nuevas estafas de phishing con Inteligencia Artificial; imitan voz, cara y huellas dactilares La Inteligencia Artificial facilita un robo de identidad más preciso mediante la clonación de voz y rostro, lo que abre una nueva etapa para el phishing global. 06 diciembre, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La mayoría de los ataques ocurre en procesos de identificación remota. Los criminales obtienen fotos de redes sociales y las convierten en videos sintéticos muy convincentes. La clave para detenerlos es:



Mejorar la autenticación

Aplicar pruebas de vida avanzadas que bloquean los deepfakes en tiempo real

Deepfakes: ¿Cómo funcionan y por qué son tan peligrosos?

Un deepfake se genera con IA que analiza fotos o videos de una persona para reconstruir su rostro y simular gestos. Los modelos más recientes producen:



Parpadeos

Sonrisas

Movimiento natural

En México, casos de intento de apertura de cuentas y créditos falsos mostraron que los atacantes operan desde computadoras, no desde teléfonos reales.

El peligro crece porque basta una foto pública para crear un video convincente. Los especialistas insisten en que los usuarios limiten imágenes frontales y eviten procesos de identificación que solo exigen una selfie estática.

Pruebas de vida avanzadas: La barrera más efectiva

Las entidades que redujeron fraudes incorporaron pruebas de vida pasivas y activas. La pasiva detecta señales invisibles para un video falso. La activa solicita movimientos aleatorios que un deepfake no reproduce en tiempo real.

Expertos aseguran que si un banco no pide interacción ni identifica la fuente de la cámara, el riesgo aumenta. Las soluciones modernas distinguen si el video proviene de la cámara física o de una inyección digital.

Biometría multifactor: Rostro más huella para máxima seguridad

La combinación de rostro y huella se vuelve el estándar más seguro en México. La huella contiene más información biométrica y es más difícil de falsificar a distancia. Organismos de seguridad digital recomiendan que los usuarios activen ambas opciones en sus apps financieras.

Las instituciones que adoptan multifactor reducen intentos exitosos porque los atacantes no pueden replicar dos rasgos simultáneos, incluso con IA avanzada.

Ataques desde emuladores y dispositivos manipulados

Los delincuentes ejecutan fraudes desde computadoras que simulan ser teléfonos móviles. Los sistemas robustos bloquean el acceso si detectan emuladores o celulares rooteados. Esto evita que un atacante cargue una identidad falsa sin exponerse físicamente.

Las entidades mexicanas que aplicaron estas restricciones reportaron disminuciones significativas. Los expertos afirman que es una de las primeras capas de defensa que todo usuario debería exigir.

¿Qué puedes hacer hoy para proteger tu identidad?

Los especialistas recomiendan:



Limpiar redes sociales

Activar biometría en el celular

Desconfiar de procesos demasiado simples

Artistas buscan protegerse de la Inteligencia Artificial

Si una institución solo solicita una selfie sin movimientos aleatorios, conviene migrar a opciones más seguras. La regla principal se mantiene, la prueba de vida bien diseñada continúa como la barrera más efectiva contra los fraudes con IA.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.