Así luce Christian Nodal tras borrar sus tatuajes del rostro

Sin duda alguna, los últimos dos años han sido dos de los más escandalosos en la vida del cantante mexicano, Christian Nodal quien ahora que ha dado la bienvenido a su primer bebé con la rappera argentina, Cazzu, demuestra que se encuentra atravesando una clara transformación, tanto en su carrera como en el ámbito personal, por lo que por fin puede presumir otra vez de un rostro casi limpio y sin tatuajes, así luce.

Recordemos que desde 2019, cuando el representante del regional mexicano acaparó las primeras planas después de que se diera a conocer que él y Belinda se encontraban en una relación sentimental, misma que era presumir por ambos a través de diferentes revistas y en redes sociales, donde ninguno de los dos tenía pena en compartir los lujos que tenia uno con el otro, pues con tan sólo unos meses de romance, la pareja decidió comprometerse, y su boda fue una de las más esperadas.

A pesar de que se dejaban ver más enamorados que nunca, de la noche a la mañana fue el joven de 24 años de edad, quien compartió a través de sus redes sociales el fin del romance con la cantante de origen español a través de un comunicado en febrero de 2022, y aunque hasta el motivo, las razones son un tanto inciertas, los famosos iniciaron una guerra mediática en donde el más afectado fue el intérprete de ‘Adiós amor’.

Y es que no sólo comenzó con una vida llena de excesos en donde el alcohol y las fiestas fueron su único escape, sino también su pasión por los tatuajes , pues a pesar de que se hizo varios en honor a la mujer que se iba a convertir en su esposa, poco después comenzó a tener el rostro con mucha tinta, lo que de inmediato le generó una gran ola de críticas, hasta que comenzó a salir con la estrella argentina.

Ahora que se han estrenado como papá, el cantante nacido en el estado de Sonora, ha demostrado que la paternidad le ha sentado mejor que nunca, ya que se encuentra casi por concluir el proceso de limpiar su rostro de los tatuajes que tantas críticas le trajeron en un inicio, pues aseguró que busca que su hija lo conozca tal y como él es, y así luce el ex de Belinda.

Christian Nodal vuelve a presumir su rostro sin tatuajes

Recordemos que fue el pasado 14 de septiembre cuando el mexicano y la argentina dieron la bienvenida a su primer bebé en común, y fue a través de una hermosa postal en sus cuentas de Instagram en donde presumieron que ya son papás, pues la publicación hasta el momento lleva dos millones de likes y miles de comentarios en donde aplauden esta nueva etapa en la vida de ambos intérpretes.

Pero lo que ha dejado al mundo entero con la boca abierta, es que en su más reciente presentación que ofreció en Bakersfield, Estados Unidos, Nodal ya pudo presumir de su rostro mucho más limpio y sin los grandes tatuajes que tenía en los pómulos y en la nariz, y fue él mismo quien a través de una InstaStorie, en donde la estrella de los escenario nacido en territorio mexicano presume su cara que hasta ha rejuvenecido, por lo que los fans aseguraron que ya no hay ni un sólo rastro de Belinda en su vida.

“Nodal está guapísimo. Por Dios, la diferencia que tiene en un hombre un buen corte de pelo”; “jajaja Eran de henna”; “Va por buen camino”; “Que bueno que se los quite, por lo menos los de la cara”; “Con todo respeto, que bueno que lo hace, no me explico en qué momento!!!”, fueron algunos de los comentarios que han compartido sus fans.

