Lupillo Rivera conmueve al mostrar fotos inéditas del día que recibió los restos de Jenni

Jenni Rivera y su música siguen con su público, luego de más de una década de su trágica muerte; sin embargo, aún hay fotos inéditas y dudas sobre esa fecha fatídica que Lupillo Rivera, hermano de la Diva de la Banda, decidió compartir en su nuevo libro ‘Tragos amargos’. Te contamos los detalles.

“Tragos amargos”, Lupillo Rivera estrena libro y revela fotos del día que recibió los restos de Jenni

La cantante Jenni Rivera , también conocida como La Mariposa de Barrio, falleció el 9 de diciembre de 2012, en un dramático accidente aéreo. El avión Learjet 25 en el que viajaba la intérprete desde la ciudad de Monterrey rumbo a Toluca, después de un concierto, se estrelló en la Sierra Madre Occidental.

La causa oficial del accidente aéreo fue una cadena de errores que sembró muchas dudas no solo en el público de la famosa, sino también en su familia, especialmente, en su hermano, el también cantante de regional, Lupillo Rivera, quien finalmente externó todas estas dudas acerca de la muerte de Jenni Rivera en su nuevo libro de memorias ‘Tragos amargos’.

En el libro, que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el cantante confesó que pasó días muy oscuros tras la muerte de su hermana y aseguró que aún existen elementos que lo hacen cuestionar la versión oficial del accidente.

“No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento con todos los indicios en la mano”, se lee en el libro de Lupillo Rivera.

En las páginas del libro, Lupillo Rivera asegura que tuvo acceso a grabaciones en las que se escucha que el piloto no quería despegar, pero la gente en torre de control terminaron por obligarlo.

“Rápidamente, recibieron una orden amenazante de que por supuesto que lo iban a soltar y que el avión debía salir sin demora alguna. Había una insistencia muy pesada con una voz siniestra e inconfundible para que la aeronave de mi hermana despegara. No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento con todos los indicios en la mano. No tengo certeza de quién pudo haber hecho eso a mi hermana. Siempre hay un borracho que habla de más, pero en este caso, hasta la fecha, no ha ocurrido. La neta, prefiero no llegar a saber”, confiesa Lupillo Rivera.

El cantante revela fotos nunca antes vistas del día que recibió los restos de Jenni Rivera

Además de las fuertes revelaciones acerca de la muerte de Jenni, en su libro, Lupillo Rivera reveló fotografías inéditas del día en el que él y su familia recibieron los restos de su hermana.

Estas imágenes, sin duda, revelan los difíciles momentos que la familia Rivera vivió durante los días después de ocurrido el fallecimiento de la Diva de la Banda.

“Nos entregaron los restos de Jenni ya embalsamados en una caja chiquita. Nos tomamos una fotografía en la que estamos besando los tres hermanos. La transportamos en caravana en una carroza que yo personalmente manejé para celebrar una pequeña ceremonia religiosa en una capilla de San Nicolás, Nuevo León”, contó en la presentación del libro.

