Ella es Adri del Rocío, una artista reconocida a nivel mundial

Adriana del Rocío ha realizado 67 murales en 25 países, su mural llamado Guardianes del Agua en Chiapas la puso a prueba pues fueron 36 días en arneses y tuvo que realizar mucho esfuerzo físico .

Sembrando Paz es otor de sus murales as destacados y se encuentra en Culiacán, Sinaloa ganó como el mejor del mes a nivel mundial y compite por ser el mejor del año esta pintado en un edificio habitaciones. En la competencia participan mas de 50 artistas del mundo y 2 son mexicanos.