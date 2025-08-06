Fecha de lanzamiento y detalles de la muñeca Monster High edición especial de “El Cadáver de la Novia” de Tim Burton

Mattel celebra el 20 aniversario de la película clásica de Tim Burton, El Cadáver de la Novia , con el lanzamiento de una muñeca edición especial dentro de su línea Monster High Skullector. Esta nueva pieza, basada en Emily, la icónica novia del inframundo, llegará muy pronto al mercado.

Los fans podrán disfrutar de una pieza única que no solo rememora a los personajes de Monster High, sino también a la atmósfera gótica, romántica y misteriosa que caracteriza a uno de los clásicos más aclamados del cine de animación en stop-motion: El Cadáver de la Novia.

¿Cuándo sale a la venta la Monster High Cadáver de la Novia?

Para quienes crecieron fascinados con la estética oscura y romántica del filme de 2005, La muñeca Monster High Skullector Corpse Bride, se estrenará el 8 de agosto de 2025, exclusivamente para miembros del Fan Club de Mattel durante 24 horas. Después, estará disponible en tiendas como Amazon, Walmart y otras.

¿Cómo es la Monster High Cadáver de la Novia?

La muñeca destaca por su alto nivel de detalle y fidelidad. Cuenta con piel azulada, rasgos cadavéricos, caja torácica con abertura simbólica que representa el corazón roto de Emily, y extremidades esqueléticas articuladas que la convierten en una pieza única dentro de Monster High. Su vestuario incorpora un vestido de malla blanca con estampado de telarañas y enredaderas oscuras, un velo con mariposas azules y flores negras, evocando la atmósfera melancólica del filme. Entre los accesorios se incluyen Maggot, el gusano que vivía en la cabeza de Emily, y Scraps, su perro esqueleto, representado incluso en los tacones negros que lleva la muñeca.

Precio de la Monster High Cadáver de la Novia

El costo de la muñeca es de 65 dólares, aproximadamente 1,200 pesos. No obstante, deberás pagar el envío de Mattel Creations y algunos impuestos, con lo que la muñeca termina costando un poco más de 1,600 pesos.

De esta manera, Mattel y Monster High rinden homenaje a El Cadáver de la Novia, una de las películas más queridas de Tim Burton. Se recomienda a los interesados mantenerse atentos al momento de la venta, ya que este tipo de ediciones suelen agotarse rápidamente.

