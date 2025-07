Accidentes, enfermedades y carreras truncadas, la maldición de los actores que interpretaron a Superman

Superman es uno de los héroes más famosos del mundo; sin embargo algunos actores que han interpretado a Clark Kent han sufrido tragedias, en adn40 te compartimos un recuento de todas las oscuras historias que ensombrecen al “hombre de acero”.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Se creer que la maldición comenzó cuando los creadores de Superman vendieron los derechos a un precio menor y esto dejó al creador Jerry Siegel sin ganancias a pesar del éxito de la franquicia.

Actores que sufrieron la “maldición” de Superman

Kirk Alyn fue el primero en interpretar a Superman en 1948 y aunque no sufrió nada grave su carrera nunca despegó y murió a los 88 años tras padecer Alzheimer.

El actor George Reeve dio vida a Superman en una serie desde 1952 asta 1958 y enfrentó dificultades para triunfar con otros papeles más series. Murió a los 45 años por una herida de bala.

Christopher Reeve protagonizó a Superman en cuatro películas en los años 1978 y 1987 pero fue en 1885 cuando su vida dio un giro inesperado pues durante una competición ecuestre cayó del caballo y quedó paralítico. Fue en 2004 cuando murió de un paro cardiaco.

Dean Cain encarnó a Clark Kent en Lois & Clarck: The New Adventures of Superman y tuvo éxito, sin embargo, tras la serie participó en otras películas pero no logró destacar.

Superman Regresa fue un éxito financiero pero no despertó interés en una secuela y aunque Brandon Routh encarnó con mucha ternura al superhéroe el actor no logró destacar en otro papel.

Henry Cavill rompe con la “maldición”

Henry Cavill es el actor que protagonizó Man of Steel en 2013 y hasta ahora no le ha pasado nada negativo. Sin embargo, con la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Studios el actor se quedó fuera y buscaron a un actor más joven para dar vida al “hombre de acero”.

¡Ya salió! DC Comics lanza primer tráiler de Superman con Krypto incluido [VIDEO] DC Comics lanzó este 19 de diciembre de 2024 el tráiler oficial de Superman que se estrenará en cines en el próximo 2025; mira aquí las primeras imágenes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.