Este sería el apodo que usaría Shakira delante de sus hijos para referirse a su exsuegro

Las cosas en la familia de Shakira siguen dando mucho de qué hablar, pues en medio de su más reciente estreno, ‘El jefe’, ahora la pedrada fue directamente para su exsuegro, el empresario Joan Pique, y además se ha dado a conocer que la colombiana se refiere al padre de su ex con un apodo que hasta lo dice enfrente de sus hijos; las opiniones se dividen en redes sociales.

A pesar de que la popularidad de la intérprete colombiana ha incrementado desde que anunció su separación de Gerard Piqué , así como gracias a las canciones que ha lanzado, mismas que se encuentran liderando las playlist más importantes del mundo, las opiniones en la web han comenzado a dividirse en la forma en la que ella ha llevado sus problemas personales y cómo las ha dado a conoce.

Y es que fue la frase de su más reciente canción: “Ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, la que dividió las opiniones de la comunidad cibernética, pues la estrella de los escenarios no ha dudado en hablar no sólo del padre de sus hijos, sino hasta de los que en un momento fueron su familia política, y hasta el paparazzi, Jordi Martin habría dado a entender que el empresario de 63 años podría estar detrás de los problemas de la cantante con Hacienda.

Recordemos que desde que la estrella decidió cambiarse por completo al continente americano la relación con los españoles se ha deteriorado mucho, pues hasta se le ha reprochado que no deja que los pequeños Milan y Sasha vuelvan a tener convivencia con ellos, pero ahora sale a la luz el como se refiere al abuelo de sus hijos.

Así conoce Shakira a su exsuegro

Fue la periodista Silvia Taulés del medio ‘TardeAR’, quien dio a conocer que la nacida en Barranquilla, Colombia, tiene un peculiar apodo para el abuelo de sus hijos, a quien no teme en llamar como ‘El ogro’, un apelativo que dice al empresario y que hasta lo menciona con sus hijos, por lo que las críticas en su contra no se han hecho esperar, pues aseguran que no sería justo que ocupe a los niños para desquitarse de la infidelidad del exdefensa el Club Barcelona, Gerard Piqué.

Recordemos que hace unos días, Jordi Martin también compartió que la familia catalana ya habría encontrado la forma de desquitarse de la intérprete y esto gracias a la cadena Telecinco, misma que se encuentra como fiel aliada de la Kings League, misma que es liderada por Piqué, y en donde no se para de hablar de la estrella.

