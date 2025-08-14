VIDEO: Residentes de Tultitlán toman caseta de la carretera México - Querétaro

Se reporta un bloqueo en la carretera México - Querétaro a la altura del municipio de Tultitlán . Vecinos de esta demarcación tomaron la caseta, en protesta al despojo de terrenos y el derribo de viviendas.

Los habitantes de por lo menos 3 colonias aledañas (Fimesa 1, 2 y 3) denuncian actos de corrupción por parte de la administración de la ex presidenta Elena García y la actual presidenta de Tultitlán Ana Castro.

Los vecinos están permitiendo el libre paso de los autos; pero el tránsito es lento en los carriles centrales y laterales de la autopista México-Querétaro en ambas direcciones. Se prevé una movilización fuerte por parte de los vecinos en las próximas horas.

