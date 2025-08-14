inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

VIDEO: Residentes de Tultitlán toman caseta de la carretera México - Querétaro

Vecinos de Tultitlán toman la caseta de la autopista México - Querétaro en protesta por el despojo a sus viviendas.

Bloque caseta Tultitlán
@LaGuardiaMX /X
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Sergio Valladares

Se reporta un bloqueo en la carretera México - Querétaro a la altura del municipio de Tultitlán . Vecinos de esta demarcación tomaron la caseta, en protesta al despojo de terrenos y el derribo de viviendas.

Los habitantes de por lo menos 3 colonias aledañas (Fimesa 1, 2 y 3) denuncian actos de corrupción por parte de la administración de la ex presidenta Elena García y la actual presidenta de Tultitlán Ana Castro.

Los vecinos están permitiendo el libre paso de los autos; pero el tránsito es lento en los carriles centrales y laterales de la autopista México-Querétaro en ambas direcciones. Se prevé una movilización fuerte por parte de los vecinos en las próximas horas.

Información en proceso......

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Accidentes viales
Querétaro
Manifestaciones hoy
Bloqueos hoy
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!