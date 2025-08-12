¡Otra vez! Las veces que han arrestado a Pee Wee, exvocalista de Kumbia Kings, por la misma razón

Irvin Salinas, mejor conocido como Pee Wee , el carismático exvocalista de Kumbia Kings, se convirtió en tendencia tras ser arrestado por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Edinburg, Texas, el pasado domingo 10 de agosto, alrededor de las 10 de la noche. Aunque la noticia sorprendió a los fans del músico de 36 años, la verdad es que esta no es la primera vez que Pee Wee termina arrestado. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó con Pee Wee?

El cantante conocido por interpretar temas exitosos como ‘Mi dulce niña’, mientras formaba parte de la agrupación Kumbia Kings liderada por A.B. Quintanilla, se ha dedicado en los últimos años a su carrera como solista. Además, lo hemos visto participar en algunos proyectos de televisión y entretenimiento.

No obstante, esta no es la primera vez que el famoso ha tenido problemas con la ley. De acuerdo con reportes de medios estadunidenses, Pee Wee fue arrestado por un segundo cargo de intoxicación y puesto a disposición de las autoridades en Edinburg, Texas. De tal manera que el cantante fue fichado y acusado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Esta no es la primera vez que detienen a Pee Wee por manejar en estado de ebriedad

Esa no es la primera ocasión en la que Pee Wee es arrestado por manejar en estado de ebriedad; de hecho, hace apenas siete meses, el 20 de enero de 2024, el cantante fue detenido por la misma razón en el condado de Hidalgo.

En ese entonces, las autoridades de tránsito de Texas detuvieron al famoso por manejar a exceso de velocidad. En aquel momento, el agente de tránsito señaló que el conductor tenía fuerte olor a alcohol en el aliento y que hablaba arrastrando las palabras.

La cifra millonaria que pagará Pee Wee para salir de la cárcel

Tras esta segunda detención, apenas seis meses después, Pee Wee deberá de pagar una cifra millonaria para no pisar la cárcel. La corte fijó una fianza de 5 mil dólares, aproximadamente, $93 mil pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

