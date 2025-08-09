VIDEO: Mujer muere tras ser succionada y triturada por una máquina; casos de accidentes mortales en el trabajo

Un aterrador video se ha hecho viral en las diferentes plataformas de las redes sociales, pues se difundió una grabación que muestra el momento exacto en el que una mujer es succionada y triturada por una máquina de una panadería ubicada en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán.

Fue a través de la plataforma de X que se comenzó a hacer tendencia el video, el cual deja ver cómo por un accidente laboral, la mujer perdió la vida en menos de cinco segundos a causa de la maquinaria industrial de su zona de trabajo.

Video de la mujer succionada por una máquina de panadería

De acuerdo con las imágenes que se aprecian en el video la mujer identificada como Matanat Hasanova, se encontraba realizando trabajos de limpieza en la zona de la maquinaria industrial de alimentos, sin embargo, no se percató que ésta continuaba encendida al momento de querer realizar sus labores.

Fue en ese momento que al intentar colocarse debajo de la máquina, la mujer fue succionada y triturada en la zona de la cabeza casi al instante, lo cual dejó terribles imágenes en las cámaras de vigilancia de la panadería.

De acuerdo con medios internacionales, este hecho ha abierto el debate sobre la seguridad de las y los trabajadores de la industria alimentaria en Bakú, pues desde hace varios años se han registrado importantes accidentes fatales.

Casos de fatales accidentes en el trabajo captados en video

Así como el caso de la mujer que perdió la vida tras ser succionada y triturada por una máquina de panadería en Bakú, existen decenas de casos fatales por accidentes laborales, los cuales quedaron grabados en video.

Fue en el pasado 2023 que se hizo viral el caso de un trabajador que murió a manos de un robot industrial . De acuerdo con lo señalado en su momento, esta herramienta identificó a la víctima como una caja, por lo cual lo terminó aplastando hasta causarle la muerte.

De igual forma, en el 2024 se hizo tendencia la grabación del momento exacto en el que un trabajador cae en una trituradora de alimentos en Perú, lo cual le causó la muerte al instante frente a sus compañeros de trabajo.

¿Cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo?

Si bien es cierto que estos accidentes fatales hacen pensar sobre el peligro de realizar estos trabajos, estudios señalan que las labores de más alto riesgo en el mundo son los siguientes:

Trabajos de altura (construcción, limpieza de edificios, etc)

Minería

Trabajadores de carreteras (transportistas, camioneros, etc)

Fábricas y laboratorios

Policías y bomberos

