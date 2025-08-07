Con dos mil pesos de descuento, dejan a precio de ganga el celular Honor X8B de 512GB y cámara de 108MP

La Gran Barata Liverpool 2025 se encuentra en sus últimos días. La temporada de ofertas acabará muy pronto, por lo que, si estás pensando en renovar tu celular, te recomendamos aprovechar. ¿Harto de Samsung o Huawei? Los teléfonos Honor son generalmente considerados como buenos dispositivos, especialmente por su buena relación calidad-precio, diseños modernos y rendimiento sólido. Lo mejor de todo es que, actualmente, el modelo X8B con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas está en rebaja.

Te presentamos todos los detalles de la oferta para que cheques si te conviene adquirir este dispositivo de gama media. En caso de que no, hay celulares de las marcas Motorola y Xiaomi que también están en oferta.

Honor X8B de 512GB características

Liverpool lanza una atractiva promoción para los amantes de la tecnología y la fotografía. La tienda departamental está ofreciendo un descuento de casi 2 mil pesos en el popular celular Honor X8B, un equipo que destaca por su amplia capacidad de almacenamiento de 512GB y su potente cámara principal de 108 megapíxeles.

El Honor X8B se ha posicionado como una opción competitiva en el mercado de smartphones, gracias a su equilibrio entre rendimiento, diseño y funciones fotográficas. Con su gran memoria interna, los usuarios pueden almacenar una gran cantidad de aplicaciones, fotos, videos y archivos sin preocuparse por quedarse sin espacio. Entre sus principales características destacan:



Procesador Qualcomm Snapdragon 680

Tecnología RAM Turbo

Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas

Sistema operativo MagicOS 8.0 (Basado en Android 13)

Memora: 8 GB +512GB

Triple cámara trasera: Cámara principal de 108MP (f/1.75) + Cámara gran angular y de profundidad de 5MP (f/2.2) + Cámara macro de 2MP (f/2.4).

Cámara frontal de 50MP (f/2.1)

Batería: 4,500 mAh con carga rápida

Honor X8B de 512GB precio

El equipo, cuyo precio regular es $6,000 pesos, se encuentra rebajado a $4,396, gracias a los casi 2 mil de descuento directo aplicados. Liverpool también ofrece opciones de pago a meses sin intereses y entrega gratuita a domicilio. Da click aquí para obtener la promoción.

