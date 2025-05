El peor enemigo de Max es él mismo: La plataforma streaming retoma el nombre de HBO

Max decidió regresar a sus raíces y recuperar el nombre completo que todos conocíamos, sí, “HBO Max”. En una industria donde las plataformas cambian más de look que Lady Gaga en una premiación, Warner Bros. Discovery da marcha atrás en su experimento de simplificar el nombre. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué implica este nuevo giro? En adn40 te contamos todo en esta montaña rusa del streaming para no perderte ni un solo giro de esta historia.

¿Por qué Max regresa a llamarse HBO Max?

Después de solo dos años de haberse deshecho del “HBO”, los ejecutivos de Warner Bros. Discovery se dieron cuenta de que, ¡sorpresa!, los usuarios sí valoran el prestigio del nombre. Series como The Last of Us, Euphoria y Succession no se sienten igual sin el toque premium que aporta “HBO”. Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO, lo dijo claro: “Decidimos apostar por lo seguro”. Traducción: “Max no pegó”.

Sí, volvemos a llamarnos HBO Max. Y sí, también sabemos que en realidad nunca dejaron de llamarnos así. — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 14, 2025

¿Qué tan seguido cambió de nombre la plataforma?

Más veces de las que tu ex cambia de opinión. Desde 2008 esta plataforma streaming tuvo cinco nombres distintos:



HBO Go

HBO Now

HBO Max

Max

Y ahora de nuevo HBO Max. Cada nombre vino con una promesa diferente… y un nuevo ícono en tu Smart TV que no sabías si abrir o borrar.

¿Qué fue lo que no funcionó con “Max”?

Aunque buscaban atraer a un público más amplio y desmarcarse de la idea de solo “series sofisticadas”, lo único que lograron fue confundir a todos. Muchos pensaban que HBO había desaparecido. Otros no entendían si Max era otra app nueva o una fusión extraña con Discovery. Al final, el cambio alejó más de lo que sumó.

¿Qué pasa con los contenidos de Discovery?

Siguen ahí. El catálogo seguirá incluyendo realities y documentales rarísimos como Especialistas en pies o 90 días para casarse, pero ahora bajo el paraguas de HBO Max. Es decir, lo premium convive con lo peculiar, como si David Attenborough (el documentalista británico) compartiera cuarto con los protagonistas de Alerta aeropuerto.

Holi, tkm no te vayas nunca más 🥹 pic.twitter.com/ZCt8j0GlVU — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 14, 2025

¿HBO Max planea competir otra vez con Netflix?

No, y ya lo aceptaron. Warner Bros. Discovery bajó sus expectativas; en lugar de destronar a Netflix, ahora se conforman con ser el complemento ideal. Como ese amigo que no habla mucho, pero trae la botana.

¿Qué pasará con los usuarios suscritos a Max?

¡Respiren tranquilos! Nadie perderá su cuenta ni sus listas de reproducción en Max. El cambio a HBO Max será automático, y los usuarios no tendrán que hacer nada más que ver cómo el ícono de su app cambia... otra vez. El precio y el contenido seguirán igual (por ahora), aunque algunos planes podrían ajustarse más adelante. Es como cuando tu bar favorito cambia de nombre, pero el mesero y la cerveza siguen siendo los mismos.

