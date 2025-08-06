¡A mitad de precio! Walmart lanza súper oferta de colchón matrimonial con tecnología de soporte continuo

¿Sientes que no descansas y en vez de despertar relajada/ relajadado te duele el cuerpo? Es hora de comprar un nuevo colchón matrimonial y Walmart tiene la mejor oferta que consiste en la mitad de precio con el objetivo de que sus clientes duerman de manera adecuada.

En las tiendas de Walmart hay ofertas en diferentes áreas y una de ellas es línea blanca, una de las más importantes para la comodidad del hogar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el colchón matrimonial en oferta en Walmart?

El colchón matrimonial Serta Viroclean Confident es la opción perfecta para quienes buscan un descanso profundo. Walmart es consciente que los usuarios necesitan relajarse y tener un buen reposo, es por ello que ofrece este producto a un precio accesible.

El colchón tiene una combinación de tecnologías innovadoras y materiales de alta calidad y gracias a ellas ofrece un confort excepcional que permite disfrutar de un sueño más saludable y reparador.

¿Cuáles son las características del colchón matrimonial?

El colchón Serta Viroclean Confident tiene una estructura robusta y una capa de espuma viscoelástica de alta densidad, la cual proporciona un soporte firme y adecuado para el cuerpo. De esta manera se brinda alivio en puntos de presión.

El colchón cuenta con tecnología ViroClean, un tratamiento antimicrobiano para reducir la proliferación de bacterias y otros microorganismos que son nocivos para la salud. Mide 1.90 metros x 1.40 metros, tiene una altura de 25 centímetros y cuenta con una garantía de 10 años.

¿Cuáles son las ventajas de comprar el colchón matrimonial?

Cuenta con la tecnología de enfriamiento que ayuda a regular la temperatura para que las personas se mantengan frescas y no suden ni una sola gota

para que las personas se mantengan frescas y no suden ni una sola gota El tratamiento antimicrobiano ViroClean es beneficioso para las personas que tienen alergias o son sensibles a los ácaros.

ViroClean es beneficioso para las personas que tienen alergias o son sensibles a los ácaros. El colchón es cómodo gracias a la espuma viscoelástica y se adapta al contorno de tu cuerpo

y se adapta al contorno de tu cuerpo Aparte de que este producto es de los mejores evaluados por su durabilidad, cuenta con un respaldo de garantía de 10 años

¿Dónde comprar el colchón matrimonial y cuál es su precio?

Puedes adquirir el colchón matrimonial Serta Viroclean Confident directamente en la tienda en línea de Walmart México, que ofrece entrega a domicilio y el pago a plazos. Actualmente su precio es de 5 mil 450 pesos luego de una increíble rebaja de casi el 50%, ya que costaba 10 mil 890 pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.