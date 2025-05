Catálogo y promociones de juegos en PlayStation Plus para mayo de 2025

No importa si estás buscando videojuegos de aventura, suspenso, disparos, terror y demás, pues en el catálogo de PlayStation Plus siempre se pueden encontrar las mejores opciones para diferentes ocasiones como lo son Ghost Of Yotei, Days Gone, Astro Bot, Marvel’s Spider Man y demás.

Recientemente se dieron a conocer todos los videojuegos disponibles en el catálogo de PlayStation Plus en mayo de este 2025, entre los cuales destacan Battlefield 2, Soul Hackers 2 y demás entregas que han sido un éxito para la compañía.

Catálogo de juegos en PlayStation Plus

Antes de darte a conocer cuáles son algunos de los juegos que estarán disponibles en PlayStation Plus, es importante mencionar que todos los títulos estarán disponibles para sus descargas a partir del próximo 20 de mayo, esto de acuerdo con el blog de Latinoamérica de la marca.

SandLand: De los creadores de Dragon Ball llega el nuevo videojuego de rol titulado Sand Land, en el cual se podrán crear vehículos para poder explorar el mundo desértico del universo, así como al príncipe de los demonios y demás. Este juego de aventura se prevé como uno de los próximos éxitos de PlayStation Plus.

Soul Hackers 2: Disponible para la PS5 , este videojuego explora el reino oscuro y sobrenatural investigando el fin del mundo. Este título también sumergirá a los gamers en un mundo de disparos, secretos y mucho más.

Battlefield V: Este nuevo título se verá inmerso en el mayor conflicto bélico de la historia del videojuego, pues éste regresará a sus orígenes con una recreación jamás vista de la Segunda Guerra Mundial, además de que se podrá disfrutar en modo multijugador.

Algunos de los otros lanzamientos que habrán en PlayStation Plus son:

S.T.A.L.K.E.R.: Leyendas of the Zone Trilogy

Granblue Fantasy Versus

Humankind

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus?

Vale la pena mencionar que PlayStation Plus cuenta con tres costos diferentes, los cuales son para el plan Deluxe, Extra y Essential. Cada uno de estos cuenta con diferentes beneficios entre el catálogo y pruebas de juegos.

Los costos son:

PlayStation Plus Deluxe: Pago anual de 124.99 dólares (2 mil 433 pesos aproximadamente)

PlayStation Plus Extra: Pago anual de 107.99 dólares (2 mil 100 pesos aproximadamente)

PlayStation Plus Essential: Pago anual de 64.99 dólares (mil 200 pesos aproximadamente)

