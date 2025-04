Cuánto cuesta un Playstation 5 durante abril de 2025

La disponibilidad y el valor comercial de las consolas de videojuegos han experimentado variaciones notables en los últimos meses. En abril de 2025, la pregunta de cuánto cuesta un Playstation 5 se mantiene vigente entre los amantes de los videojuegos, acompañado de características técnicas enfocadas en mejorar la experiencia gráfica y de almacenamiento.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el precio del Playstation 5 en México durante abril de 2025?

En Walmart, el modelo Sony Playstation 5 Pro Digital 2TB se encuentra listado con un costo estimado de 18 mil 999 pesos mexicanos. Este dispositivo corresponde a la versión más reciente dentro del portafolio de consolas de nueva generación sin unidad lectora de discos, enfocada en la ejecución digital de títulos mediante almacenamiento interno.

Entre las especificaciones reportadas, se incluye una capacidad de memoria de 2 terabytes en formato SSD, lo que permite ejecutar y almacenar múltiples videojuegos sin necesidad de expansión adicional. La memoria RAM alcanza los 16 GB, y su GPU se basa en la arquitectura AMD Radeon RDNA 2, optimizada para entornos de juego con alta carga gráfica.

La consola ofrece compatibilidad con televisores 4K y admite tasas de fotogramas de 60 hasta 120 fps, dependiendo del título y configuración del juego. Además, incorpora tecnología de trazado de rayos, así como funciones de inteligencia artificial para mejorar la resolución mediante el sistema PSSR, exclusivo de este modelo.

¿Qué incluye el paquete de compra de la Playstation 5?

El contenido del empaque contiene una consola PS5 Pro Digital , un cable HDMI, cable de carga USB, manual de usuario y cable de corriente. Su peso aproximado es de 3.1 kilogramos, con dimensiones de 38.8 cm de altura, 21.6 cm de ancho y 8.9 cm de profundidad.

En términos de conectividad, incorpora Wi-Fi, un puerto USB tipo C y dos puertos USB tipo A. Su origen de fabricación es China y cuenta con una garantía limitada de tres meses contra defectos de fábrica, siempre y cuando no haya sido manipulada o expuesta a condiciones no recomendadas por el fabricante.

El producto está clasificado para uso general y no contiene sustancias químicas. No se considera un dispositivo con batería incluida. La consola mantiene disponibilidad en tiendas oficiales y plataformas digitales sujetas a variaciones por zona y promoción vigente.

¡Prepara tu control! GoW Ragnarok ya tiene fecha de estreno [VIDEO] Luego de rumores y una larga espera, se anunció la fecha de estreno de God of War Ragnarök; te contamos todo lo que debes saber sobre este lanzamiento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.