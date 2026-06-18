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/Entretenimiento/Video

Daddy Yankee pierde instancia jurídica contra su esposa y así se dividirá su fortuna

Daddy Yankee pierde instancia jurídica contra su esposa y se revelan las medidas legales que definirán el destino de su fortuna.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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