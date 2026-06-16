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/Entretenimiento/Video

El tráiler de Shrek 5 desata polémica por su animación y el cambio de su voz principal

Llega el tráiler de Shrek 5 doblado al español y fanáticos critican la animación, además de reclamar que cambian al actor de doblaje principal.

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Por: Adriana Juárez Miranda