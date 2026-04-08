BABYMETAL: Fecha de preventa para ver a las más Kawaii del Metal

La icónica banda japonesa BABYMETAL volverá a México este 2026 y hará vibrar nuestra tierra con su concierto, del cual ya hay fecha de preventa y un registro previo para que seas de los primeros en tener un boleto.

BABYMETAL se presentará en el Estadio Fray Nano en la Ciudad de México (CDMX) el próximo 12 de diciembre, marcando un retorno glorioso del J-pop en México, por lo que si eres amante del metal y el país del sol naciente, este es show que no te puedes perder.

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¿Cuándo es la preventa de boletos?

La preventa de boletos será el 20 de abril y se abrirá en punto de las 11:00 am, pero para poder tener derecho a las entradas es necesario un registro previo en donde se te entregará un código de acceso.

🎸 BABYMETAL, la banda que fusiona el metal con la cultura japonesa, sorprendió a todos con su energía explosiva en el escenario pic.twitter.com/eMOf9dueF0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2024

¿En dónde me registro para la preventa de boletos?

El concierto de BABYMETAL, banda considerada en México como todo un fenómeno del "Kawaii Metal", por sonidos intensos, es uno de los más esperados por los amantes del género, sin embargo, al presentarse este 2026 en un recinto más pequeño, es necesario un registro previo que arrojará un código.

La página del registro es la siguiente: https://laylo.com/babymetal/m/babymetaltour

Hasta el momento se desconoce la boletera y el precio de los boletos, pero podrían oscilar entre los 900 y 6 mil pesos.