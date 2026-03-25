¡Aparta la fecha! El festival EDC México ya tiene fecha para el 2027; preventa y precio de boletos

Si eres fan de la música electrónica te encantará saber que el Electric Daisy Carnival (EDC) México 2027 ya tiene fecha. Y, eso no es todo, ya conocemos también la fecha de preventa y el precio de boletos.

Por eso, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles acerca de este importante festival electrónico que sucederá en la CDMX y al que definitivamente no puedes faltar.

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¿Cuándo va a ser el festival EDC 2027 en México?

El EDC México es uno de los festivales más importantes y esperados del año y, en 2027, volverá a llenar de luces, beats y energía a la capital mexicana. Una vez más se espera la participación de miles de fans y algunos de los DJs más destacados de la escena mundial. La edición 2027 será en esta fecha:

Aparta los días 19, 20 y 21 de febrero de 2027, porque el EDC llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez.

🚨EDC MÉXICO (Venta Future Owl)

📍Autódromo Hermanos Rodríguez

🗓️ 19, 20 y 21 de febrero 2027



🎫Preventa Banamex 25 de marzo 2 PM

🎫Venta General 26 de marzo 2 PM#ticketelhamster #edcmexico @EDC_MEXICO pic.twitter.com/qn0qz7ItXC — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) March 24, 2026

¿Cuándo sale la preventa de EDC 2027 México?

¡Saca la cartera ya mismo! Si eres fan de la música electrónica, te contamos que ya puedes conseguir tus boletos para que no te pierdas este evento que promete tener un cartel espectacular.

Preventa Banamex : inicia el 25 de marzo a las 2:00 PM, exclusiva para tarjetahabientes Banamex.

: inicia el a las 2:00 PM, exclusiva para tarjetahabientes Banamex. Venta general: comienza el 26 de marzo a las 2:00 PM para el público en general.

Los organizadores te recomiendan comprar tus boletos en la etapa Future Owl, que ofrece los precios más bajos.

En el EDC 2027 podrás disfrutar de escenarios monumentales con lo último en tecnología de luces y sonido; así como, experiencias interactivas, instalaciones de arte y espectáculos visuales.

¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC 2027?

Los precios de los boletos son los siguientes:

General: $3,480 pesos

Comfort Pass: $4,180 pesos

Banamex Plus: $6,960 pesos.

Por el momento, no se conoce quiénes serán las estrellas y DJs que formarán parte del cartel del evento; los fans deberán de esperar aún un par de meses para conocer todas als sorpresa que tiene preparadas el EDC México 2027. Sin embargo, estamos seguros de que valdrá la pena la espera.