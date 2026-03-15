Paul Thomas Anderson gana a Mejor Dirección en los Premios Oscar 2026

Tras una reñida competencia, Paul Thomas Anderson ganó en la categoría a Mejor Dirección en los Premios Oscar 2026, que se realizaron en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Paul Thomas Anderson ganó tras su increíble trabajo en "One Battle After Another", traducida al español como "Una Batalla tras Otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio.

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¿Quiénes fueron los nominados en la categoría a Mejor Dirección?

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”



¿Quién es Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson es considerado como el director más destacado en el último cuarto de siglo por filmes reconocidos por su narrativa ambiciosa y cautivadora.

Nació el 26 de junio de 1970 en Studio City, California, Estados Unidos. Asistió al Emerson College en Boston y a la NYU Tish School of the Art y durante su carrera ha recibido múltiples nominaciones al Oscar.