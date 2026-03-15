¡Histórico! Una batalla tras otra conquista el Oscar 2026 a Mejor Película

En una noche marcada por la nostalgia y el reconocimiento a la maestría cinematográfica, La Academia determinó que 'Una batalla tras otra' (One Battle After Another) se coronara con la estatuilla a Mejor Película en la 98.ª edición de los Premios Oscars 2026, consolidándose como la gran triunfadora del 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El fin de la "maldición" de Paul Thomas Anderson

Después de décadas de entregar obras maestras y acumular 11 nominaciones sin éxito, el director Paul Thomas Anderson finalmente subió al escenario del Dolby Theatre para recibir el galardón más importante de su carrera.

La victoria de 'Una batalla tras otra' no es solo un triunfo para la producción de Warner Bros, sino un acto de justicia poética para uno de los cineastas más influyentes de nuestra era.

One Oscar after another. Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year’s Best Picture winner! #Oscars pic.twitter.com/jhr5ejoHv2 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

La cinta, una adaptación libre de la novela Vineland de Thomas Pynchon, logró imponerse sobre la favorita comercial Sinners, de Ryan Coogler, demostrando que el "cine de autor" con mensaje político y social sigue teniendo un peso determinante para los votantes de La Academia.

Un Leonardo DiCaprio monumental

Otro de los grandes pilares de esta victoria fue la interpretación de Leonardo DiCaprio, quien dio vida a Bob Ferguson, un revolucionario retirado en una odisea de redención. Aunque la categoría de Mejor Actor estuvo sumamente reñida con Michael B. Jordan y Timothée Chalamet, la fuerza de la película arrastró consigo el reconocimiento a su elenco, incluyendo el impacto de las actuaciones de reparto de Benicio del Toro y Sean Penn, ganador del Oscar 2026.

¿Por qué ganó 'Una batalla tras otra'?

Los analistas coinciden en que tres factores fueron clave para superar las 16 nominaciones de Sinners:

El voto del gremio de directores (DGA) : Históricamente, ganar el DGA es el predictor más fiel del Oscar, y Anderson lo consiguió semanas atrás.

: Históricamente, ganar el DGA es el predictor más fiel del Oscar, y Anderson lo consiguió semanas atrás. Narrativa Política: La película resonó profundamente al retratar las fracturas sociales de los Estados Unidos modernos a través de una lente histórica.

Artesanía Pura: La decisión de filmar en celuloide de 70mm le otorgó una calidad visual que cautivó a las ramas más tradicionales de Hollywood.

Otros ganadores de los premios Oscars 2026

Mejor Director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra).

(Una batalla tras otra). Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet).

(Hamnet). Mejor Película Internacional: Sentimental Value (Noruega).

Mejor Vestuario: Frankenstein de Guillermo del Toro

Mejor Maquillaje: Frankenstein de Guillermo del Toro