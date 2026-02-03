Tráiler, fecha de estreno, cast y todo sobre la película de Michael Jackson que acaparará las salas de cine

La película de Michael Jackson está cada vez más cerca de llegar a las salas de cine en México; mientras tanto, ya podemos echar un vistazo a las primeras imágenes de Jaafar Jackson, interpretando a su famoso tío. Si aún no lo has visto, te compartimos todos los detalles del primer tráiler , cast, fecha de estreno y todo lo que tienes que saber de esta esperada biopic.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se ve en el nuevo tráiler de la biopic de Michael Jackson?

En las primeras imágenes del tráiler de Michael Jackson podemos hacer un repaso por la historia del famoso. Desde sus shows con el grupo familiar “Los Jackson”, su deseo de crecer, a pesar de la resistencia de su padre hasta el primer momento en el que pisa un estudio de grabación.

“Creo que la música puede cambiar al mundo, repartir amor, alegría. Eso quiero que el mundo sienta, magia”, se le escucha decir a Jaafar Jackson, en el papel del Rey del Pop.

¿Quién interpreta a Michael Jackson en la película 2026?

Quién mejor para interpretar al Rey del Pop , que un miembro de su propia familia, estamos hablando de Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. Además de su talento, la elección obedeció al notable parecido de Jaafar con su tío.

Aunque este es el primer protagónico cinematográfico de Jaafar Jackson, el joven actor también ha trabajado en televisión y música.

Junto a Jaafar Jackson, veremos en escena a Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Milles Teller (John Branca), Rhyan Hill (Tito Jackson), Tre Horton (Marlon Jackson), Joseph David-Jones (Jackie Jackson), Jamal R. Henderson (Jermanie Jackson), entre muchos otros.

¿De qué se trata la biopic de Michael Jackson?

La película relata la historia personal y profesional de Michael Jackson, desde sus comienzos en el grupo musical familiar, durante su infancia, donde su familia le dio un fuerte impulso para que triunfara en la música. Y seguirá el ascenso del joven cantante hasta convertirse en el Rey del Pop.

¿Cuándo sale la película de Michael Jackson 2026?

De acuerdo con lo revelado por el tráiler de la cinta, la biopic de Michael Jackson llegará a las salas de cine el próximo 24 de abril de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.