Falleció Gerardo Taracena, actor de Apocalypto, a los 55 años

El actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena falleció el pasado sábado 31 de enero, a los 55 años de edad, noticia que fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un mensaje oficial en redes sociales.

La institución lamentó la pérdida y envió condolencias a familiares, amigos y a la comunidad artística, destacando la trayectoria de uno de los intérpretes más sólidos del cine mexicano contemporáneo.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué falleció Gerardo Taracena?

Tras el anuncio, diversas figuras del medio artístico expresaron su pesar y reconocimiento al talento de Taracena, a quien describieron como un actor disciplinado, comprometido y con una profunda sensibilidad escénica.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa de su fallecimiento; no obstante, personas cercanas al actor solicitaron respeto y privacidad durante el duelo.

¿Quién fue Gerardo Taracena y cómo inició su carrera artística?

Taracena nació en marzo de 1970 en la Ciudad de México (CDMX). Desde joven mostró interés por las artes escénicas y comenzó su formación actoral en grupos de teatro durante su etapa escolar.

Encuentran sin vida a Adrián Corona, tequilero y presidente de Grupo Corona

Más tarde ingresó al Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, una de las escuelas más importantes de formación actoral en el país, donde consolidó su vocación profesional.

Entre 1992 y 1996 formó parte del grupo peruano Íntegro, con el que participó en festivales internacionales de teatro y danza. Esta etapa fue clave para desarrollar su versatilidad como actor y bailarín, cualidad que más adelante definiría su carrera en cine, televisión y teatro.

Salto a la fama con Apocalypto y su proyección internacional

Uno de los papeles más recordados de Gerardo Taracena fue el de Ojo Medio en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson. Esta producción lo colocó en el radar internacional y le abrió la puerta a proyectos de gran alcance tanto en México como en el extranjero.

En su filmografía destacan títulos como El violín, Hombre en llamas, El infierno, Atrapen al gringo y Salvando al soldado Pérez. Por su actuación en El violín, Taracena recibió el Premio Ariel en 2007, consolidándose como un actor de carácter respetado por la crítica y la industria.

Muere Dulce Enríquez, la influencer mexicana que viajaba con el alcalde de Huatulco La influencer falleció tras permanecer 10 días hospitalizada por las graves heridas ocasionadas por la volcadura del vehículo en el que viajaba con el edil. 19 enero, 2026

Series, música y legado artístico

En televisión y plataformas digitales participó en series de alto impacto como Narcos: México, La Reina del Sur, El señor de los cielos, Diablero y Queen of the South, interpretando personajes complejos y memorables. Además, incursionó en la música como fundador del grupo Los Jilgueros de Rosarito.

La muerte de Gerardo Taracena deja un vacío en la comunidad artística, pero su legado permanece en una carrera construida con rigor, pasión y una profunda entrega a las artes escénicas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.