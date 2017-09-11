Hombre halla a una mujer desconocida y desnuda en su cama

De acuerdo con el relato del ciudadano californiano en la entrada de su casa había un paquete postal abierto y al ingresar al domicilio, notó que en la cocina había una cerveza abierta y un bocadillo mordido a la mitad.

También se percató que la regadera del baño estaba recién usada y había ropa ajena. Sin dudar, se dio cuenta que alguien había entrado en su casa.

Finalmente, el hombre la despertó, y en el momento en el que ella se vestía, el dueño de la casa llamó la policía.

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La mujer, de 33 años fue detenida y se encuentra arrestada acusada de robo, hurto menor y posesión de bienes robados, por lo que fue enviada a la cárcel al no poder pagar su fianza.

vch

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