Florida dará tres días libres adicionales a empleados estatales: ¿quiénes serán beneficiados?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que los empleados estatales recibirán tres días libres adicionales durante la temporada festiva. Las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas el miércoles 26 de noviembre, el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero, lo que permitirá a los trabajadores extender sus celebraciones de Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

DeSantis explicó que esta medida reconoce la labor del personal público. “Nuestros empleados estatales han trabajado arduamente durante todo el año”, señaló el gobernador. Añadió que espera que disfruten de tiempo extra con familiares y amigos durante las fiestas y agradeció su “constante dedicación al pueblo de Florida”.

Florida state offices will be closed even longer for the holidays this year, DeSantis says https://t.co/XfPEDrTDwM — News 6 WKMG (@news6wkmg) November 19, 2025

Estos días festivos adicionales se suman a los cierres habituales de oficinas por el Día de Acción de Gracias y Black Friday, que se celebran el 27 y 28 de noviembre, así como por el Día de Navidad, el 25 de diciembre, y el Día de Año Nuevo, que se conmemora el 1 de enero.

En Estados Unidos, existen normas específicas para la observancia de los feriados reconocidos por el gobierno federal. Cuando una fecha cae en fin de semana, puede ajustarse al viernes anterior o al lunes siguiente. Estas disposiciones impactan principalmente a entidades gubernamentales, aunque algunos comercios, bancos y escuelas también ajustan horarios según el feriado.

Feriados federales en 2026: días libres en EUA

El calendario federal en Estados Unidos contempla 11 feriados oficiales, desde el Día de Año Nuevo hasta el Día de Navidad, siendo el más reciente el Juneteenth Day, añadido en 2021. Estas fechas marcan el cierre de oficinas públicas y frecuentemente modifican horarios de servicios esenciales.

Cada año, algunos feriados tienen fecha fija —como el 4 de julio o el 25 de diciembre—, mientras que otros, como Memorial Day o Thanksgiving, cambian según el día de la semana. Para 2026, varios de estos feriados serán observados en fechas distintas cuando coincidan con fines de semana, como ocurrirá con el Día de la Independencia, que se celebrará el 3 de julio.

Aunque muchas agencias gubernamentales cierran durante estos días, comercios como supermercados, restaurantes y farmacias suelen mantener operaciones parciales, cerrando únicamente en celebraciones mayores como Thanksgiving o Navidad. Esto genera diferencias significativas entre los trabajadores públicos y privados en materia de días libres.

Las fechas oficiales del calendario federal para 2026 incluyen: 1 de enero (Año Nuevo), 19 de enero (Martin Luther King Day), 16 de febrero (Día de los Presidentes), 25 de mayo (Día de los Caídos), 19 de junio (Juneteenth Day), 3 de julio (Día de la Independencia, observado), 7 de septiembre (Labor Day), 12 de octubre (Columbus Day), 11 de noviembre (Veterans Day), 26 de noviembre (Thanksgiving) y 25 de diciembre (Navidad).