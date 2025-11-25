Alerta en Nueva York: policía busca a tres sospechosos tras grave incidente cerca de Times Square

La Policía de Nueva York (NYPD) investiga un brutal homicidio ocurrido a pasos de Times Square, una de las zonas más concurridas y vigiladas de la ciudad. La víctima, identificada como Daevon Silva , de 23 años, murió tras ser atacado con un bate de béisbol y apuñalado en plena vía pública durante la madrugada del lunes, informó New York Post.

El incidente tuvo lugar poco después de la 1:00 am en la zona de la calle 49 y la Séptima Avenida, donde testigos reportaron una confrontación que escaló rápidamente a violencia extrema. Según las primeras hipótesis, el ataque podría estar vinculado con un conflicto previo que involucraría a personas conocidas por la víctima.

Silva, quien residía en Pawtucket, Rhode Island, sufrió heridas graves en la espalda y el muslo antes de ser trasladado al Bellevue Hospital, donde fue declarado muerto.

Los datos policiales hasta el 16 de noviembre muestran que los homicidios y las agresiones graves en la comisaría de Midtown Norte , donde fue asesinado el joven de 23 años, han aumentado ligeramente desde la misma fecha del año pasado. Hasta esa fecha, se registraron cinco homicidios y casi 290 agresiones graves, un aumento de un incidente y un 12%, respectivamente.

NYPD busca a tres sospechosos y pide ayuda pública

Las autoridades han identificado que al menos uno de los tres sospechosos conocía a Silva, lo que apunta a una disputa previa como detonante de la agresión fatal. Los uniformados continúan la búsqueda en zonas cercanas, apoyándose en las descripciones aportadas por testigos y en registros de vigilancia de negocios del área.

El crimen generó preocupación entre los visitantes que recorrían Times Square. Algunos turistas expresaron sentirse inquietos al enterarse de un ataque tan violento en una zona conocida por su constante presencia policial y alta actividad nocturna.

Hasta el momento no hay arrestos, y la policía solicita la ayuda del público para avanzar en la investigación. Quienes tengan información pueden comunicarse de forma confidencial al 1-800-577-TIPS, en español al 1-888-57-PISTA, o a través del portal Crime Stoppers del NYPD.

Aumento de hechos violentos

El homicidio de Silva se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en Manhattan. El mismo día del asesinato de Silva, la policía recibió el reporte de un segundo incidente en el que un hombre de 80 años fue apuñalado mortalmente en un apartamento en Overlook Terrace, Washington Heights, según informaron las autoridades.

Días atrás, el jugador de los New York Jets, Kris Boyd, resultó herido de bala en Midtown, mientras que otro hombre fue asesinado frente a un club en Hell’s Kitchen.

De acuerdo con cifras del Departamento de Policía de Nueva York, la comisaría de Midtown Norte ha reportado cinco homicidios en lo que va del año, uno más que en 2024, además de un incremento del 11.6% en agresiones graves.

Las autoridades continúan reforzando la vigilancia en zonas turísticas mientras avanza la investigación del caso Silva, que ha reavivado el debate sobre la seguridad en el corazón de Manhattan.