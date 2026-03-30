SNAP en abril: descubre cuándo llegará tu pago de cupones
Con la llegada de abril se inicia un nuevo ciclo de pagos del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), un apoyo clave para familias que dependen de este beneficio para adquirir alimentos en supermercados y tiendas autorizadas.
Cada estado tiene un calendario específico de pagos, que varía según criterios como la letra inicial del apellido del beneficiario o la población local. Esto permite que los fondos se distribuyan de forma organizada y eficiente a lo largo del mes.
El depósito de los cupones se realiza en la tarjeta EBT, que funciona como un método seguro y rápido para acceder al beneficio sin necesidad de efectivo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Calendario SNAP de abril 2026
- Alabama: 4 al 23 de abril
- Alaska: 1 de abril
- Arizona: 1 al 13 de abril
- Arkansas: 4 al 13 de abril
- California: 1 al 10 de abril
- Colorado: 1 al 10 de abril
- Connecticut: 1 al 13 de abril
- Delaware: 2 al 23 de abril
- D.C.: 1 al 10 de abril
- Florida: 1 al 28 de abril
- Georgia: 5 al 23 de abril
- Guam: 1 al 10 de abril
- Hawaii: 3 al 5 de abril
- Idaho: 1 al 10 de abril
- Indiana: 5 al 23 de abril
- Illinois: 1 al 20 de abril
- Iowa: 1 al 10 de abril
- Kansas: 1 al 10 de abril
- Kentucky: 1 al 19 de abril
- Louisiana: 1 al 23 de abril
- Maine: 10 al 14 de abril
- Maryland: 4 al 23 de abril
- Massachusetts: 1 al 14 de abril
- Michigan: 4 al 13 de abril
- Minnesota: 4 al 13 de abril
- Mississippi: 4 al 21 de abril
- Missouri: 1 al 22 de abril
- Montana: 2 al 6 de abril
- Nebraska: 1 al 5 de abril
- Nevada: 1 al 10 de abril
- New Hampshire: 5 de abril
- New Jersey: 1 al 5 de abril
- New Mexico: 1 al 20 de abril
- New York: 1 al 19 de abril
- North Carolina: 3 al 21 de abril
- North Dakota: 1 de abril
- Ohio: 2 al 20 de abril
- Oklahoma: 1 al 10 de abril
- Oregon: 1 al 9 de abril
- Pennsylvania: 3 al 14 de abril
- Puerto Rico: 4 al 22 de abril
- Rhode Island: 1 de abril
- South Carolina: 1 al 19 de abril
- South Dakota: 10 de abril
- Tennessee: 1 al 10 de abril
- Texas: 1 al 28 de abril
- Utah: 5, 11 y 15 de abril
- Islas Vírgenes: 1 de abril
- Vermont: 1 de abril
- Virginia: 1 al 7 de abril
- Washington: 1 al 20 de abril
- West Virginia: 1 al 9 de abril
- Wisconsin: 1 al 15 de abril
- Wyoming: 1 al 4 de abril
¿Cómo se determinan los pagos del SNAP en Estados Unidos?
Los pagos del SNAP no se realizan todos el mismo día; el gobierno de EE. UU. utiliza varios criterios para programarlos:
- Orden alfabético por apellido: define la fecha exacta en que cada beneficiario recibe su depósito.
- Distribución por población del estado: los estados con menor población suelen recibir los pagos primero, lo que garantiza una distribución gradual y ordenada.
Estos criterios permiten que los fondos lleguen a tiempo a todas las familias, evitando saturaciones o retrasos en los depósitos.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.