Fin del caos: Anuncian cuándo volverá la normalidad en aeropuertos de EUA

Las largas filas en los aeropuertos de Estados Unidos no desaparecerán de inmediato, pero ya hay un estimado claro: podrían normalizarse en un periodo que va de dos días a dos semanas, una vez que los agentes de seguridad comiencen a recibir sus pagos pendientes.

El retraso en los salarios, provocado por el cierre parcial del gobierno, generó ausencias masivas entre trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que derivó en controles saturados y tiempos de espera más largos en todo el país.

Ahora, con el inicio del proceso de pago, expertos anticipan una recuperación progresiva, aunque advierten que los pasajeros aún podrían enfrentar demoras en los próximos días.

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El plazo estimado para que desaparezcan las filas en aeropuertos de Estados Unidos

Aunque la normalización no será inmediata, sí será relativamente rápida una vez que los trabajadores reciban su dinero previsto para lo largo de esta semana. Además, ya existen reportes de viajeros que pasaron de hacer fila por cuatro horas, a pasar por los controles en solo minutos.

Back at IAH where last week lines were 4+ hours long and now travelers are getting through in minutes. President Trump instructed DHS and the budget director to tap into available funds to pay all TSA agents. Still, TSA agents still me they are frustrated with so much… pic.twitter.com/J1dD7HxFNs — Brooke Taylor (@Brooketaylortv) March 30, 2026

Basándose en experiencias previas, el tiempo estimado para que las operaciones vuelvan a la normalidad se ubica entre 48 horas y hasta dos semanas, dependiendo de qué tan rápido regrese el personal y se estabilicen los turnos.

¿Qué provocó el colapso en los aeropuertos de Estados Unidos?

El origen del problema está en la falta de pagos a miles de agentes de la TSA, quienes comenzaron a recibir su salario este lunes.

Como consecuencia, el nivel de ausencias se disparó a más del 10% del personal, una cifra muy por encima de lo habitual. Esto generó escasez de agentes en puntos clave de seguridad, provocando largas filas y retrasos en múltiples aeropuertos.

Además, la situación llevó a que cientos de trabajadores renunciaran, agravando aún más la falta de personal en un momento crítico para el sistema aeroportuario.

Qué pueden esperar los viajeros en Estados Unidos en los próximos días

Aunque ya se inició el proceso de pago, la recuperación será gradual. Durante los próximos días, los pasajeros aún podrían enfrentar tiempos de espera elevados, especialmente en aeropuertos con mayor tráfico.

Los expertos recomiendan llegar con mayor anticipación de lo habitual y estar preparados para posibles demoras mientras el sistema se estabiliza.

A medida que más trabajadores regresen a sus puestos y se normalicen los turnos, las filas comenzarán a reducirse hasta recuperar los niveles habituales de operación.

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