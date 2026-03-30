Miami ofrece vacantes bien remuneradas: sueldos de hasta $158,000 dólares

El Aeropuerto Internacional de Miami abrió nuevas vacantes con salarios que alcanzan hasta $158,000 dólares, una oportunidad atractiva para quienes buscan empleo en el sector aeroportuario y de logística.

Los puestos disponibles incluyen áreas administrativas, operativas y de gestión, con beneficios adicionales como seguro médico, planes de retiro y horarios flexibles.

Las autoridades del aeropuerto aseguran que buscan candidatos con distintos niveles de experiencia, desde personal operativo hasta posiciones de supervisión y coordinación, lo que amplía las posibilidades para los interesados.

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¿Qué empleos ofrece Miami y cuáles son los beneficios?

Entre las vacantes más destacadas se encuentran puestos de supervisión de operaciones, personal de logística aeroportuaria, control de seguridad y gestión administrativa.

Los salarios oscilan desde posiciones de entrada hasta roles ejecutivos, llegando a un máximo de $158,000 dólares anuales, dependiendo de la experiencia y la función desempeñada.

Además del pago competitivo, los empleados disfrutan de beneficios como seguro de salud, planes de retiro, días de vacaciones y oportunidades de capacitación profesional, incentivando la estabilidad y el desarrollo dentro del aeropuerto.

Los interesados también pueden acceder a horarios flexibles y modalidades de trabajo por turnos, según el puesto y las necesidades operativas del aeropuerto.

¿Cómo postular a los empleos en el Aeropuerto de Miami?

Los candidatos pueden enviar su solicitud a través del sitio oficial del Miami-Dade County, donde se detallan los requisitos específicos para cada puesto.

Es recomendable que los interesados cuenten con experiencia previa en el sector aeroportuario, logística, atención al cliente o gestión administrativa, dependiendo del cargo al que aspiren.

La selección incluye revisión de antecedentes, entrevistas y, en algunos casos, pruebas técnicas para garantizar que los postulantes cumplan con los estándares de seguridad y eficiencia del aeropuerto.

Los puestos son limitados, por lo que se aconseja postular lo antes posible para aumentar las posibilidades de ser considerado en el proceso de contratación.

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