Días de descanso en Semana Santa que pocos conocen en EUA

La Semana Santa 2026 en Estados Unidos se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, un periodo que, aunque no es feriado federal, incluye días que podrían significar descanso para miles de personas.

A diferencia de otros países, en EE. UU. no todos los trabajadores tienen días libres durante esta semana, pero existen excepciones que muchos desconocen y que dependen del estado o del tipo de empleo.

Además, estas fechas coinciden con el Spring Break, lo que genera la percepción de que hay más días libres, especialmente entre estudiantes y jóvenes.

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¿Qué días podrían ser libres durante la Semana Santa?

Aunque la Semana Santa no está reconocida como festivo federal, el Viernes Santo (Good Friday) sí es considerado día festivo en varios estados del país. Esto significa que oficinas gubernamentales pueden cerrar o reducir horarios.

Entre los estados que reconocen este día se encuentran Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Kentucky, Louisiana, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Tennessee y Texas.

En estos lugares, algunos trabajadores pueden tener el día libre o jornadas reducidas, dependiendo de las políticas locales o del empleador. Sin embargo, en el sector privado esto no siempre aplica.

Además, mercados financieros como la Bolsa de Nueva York y Nasdaq no operan ese día, aunque la mayoría de comercios, restaurantes y servicios continúan abiertos con normalidad.

¿Por qué muchos creen que hay más días libres durante la Semana Santa en Estados Unidos?

La confusión sobre los días libres durante la Semana Santa en Estados Unidos se debe, en gran parte, al Spring Break, un periodo de vacaciones académicas que suele coincidir con estas fechas.

Este descanso, que ocurre entre marzo y abril según el calendario escolar, es común en universidades, colegios y escuelas, lo que da la impresión de que toda la semana es festiva.

El Spring Break tiene su origen en la década de 1930, cuando equipos universitarios viajaban a Florida para entrenar durante la primavera, una práctica que con el tiempo evolucionó en una tradición vacacional.

Hoy en día, este periodo está asociado con viajes a destinos de clima cálido, especialmente playas, y es uno de los momentos de mayor movilidad turística en Estados Unidos durante la primavera.

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