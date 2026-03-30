La edad mínima para solicitar el Seguro Social en EUA

En Estados Unidos, muchas personas aún piensan que la jubilación llega a los 65 años. Sin embargo, el sistema del Seguro Social tiene reglas más precisas: quienes empiezan a recibir su beneficio antes de la edad plena de jubilación, a partir de los 62 años, obtienen ingresos menores, mientras que esperar puede aumentar significativamente el pago mensual.

Elegir cuándo solicitar el Seguro Social implica balancear entre recibir dinero más pronto o asegurar un beneficio mayor en el futuro . Cada año que se adelanta o se retrasa impacta directamente en el monto mensual que acompañará al jubilado el resto de su vida.

La decisión no es automática: ahora, más que nunca, planificar el retiro requiere conocer las cifras exactas y sus efectos sobre el beneficio económico.

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¿Cuál es la edad ideal para solicitar el Seguro Social en Estados Unidos?

El sistema del Seguro Social establece tres momentos clave que determinan el monto del beneficio. El primero es la edad mínima de 62 años, cuando una persona ya puede solicitar su jubilación, aunque con una reducción permanente en el pago mensual.

El segundo punto es la edad plena de jubilación, que actualmente se ubica en los 67 años para quienes nacieron en 1960 o después. En este momento, el beneficiario recibe el 100% del monto que le corresponde, sin recortes.

Existe además una tercera opción que cada vez gana más relevancia: retrasar la solicitud hasta los 70 años. En este caso, el sistema otorga créditos adicionales, lo que incrementa el pago mensual por encima del beneficio estándar.

Elegir entre estas opciones depende de factores personales como la salud, el ahorro acumulado y la necesidad inmediata de ingresos, por lo que no hay una respuesta única para todos los casos.

Cómo impacta la edad en el monto del Seguro Social en Estados Unidos

La edad en la que se solicita el Seguro Social tiene un efecto directo en el tamaño del cheque mensual. Quienes comienzan a recibir el beneficio a los 62 años pueden ver reducciones de hasta aproximadamente un 30% en comparación con quienes esperan hasta la edad plena.

Por el contrario, retrasar el retiro más allá de los 67 años permite aumentar el ingreso mensual de forma progresiva, gracias a los incentivos del sistema. Esto puede marcar una diferencia significativa en el largo plazo.

Este mecanismo convierte la decisión en un equilibrio entre tiempo y dinero: recibir antes significa más meses de pago, pero con montos menores; esperar implica menos tiempo recibiendo el beneficio, pero con ingresos más altos.

Además, el contexto económico actual ha llevado a más personas a analizar cuidadosamente su edad de retiro, considerando factores como inflación, costo de vida y expectativas de vida.

Factores a considerar antes de solicitar el Seguro Social en Estados Unidos

Antes de tomar una decisión, es importante evaluar la situación financiera personal y las necesidades a corto y largo plazo. No todas las personas pueden esperar hasta los 67 o 70 años, especialmente si necesitan ingresos inmediatos.

También es clave considerar el estado de salud y la expectativa de vida, ya que estos factores influyen en cuánto tiempo se podrá disfrutar del beneficio del Seguro Social .

Otro punto importante es el acceso a otras fuentes de ingreso, como ahorros, pensiones o inversiones, que pueden permitir retrasar la solicitud y aumentar el monto mensual.

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