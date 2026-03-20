Oportunidad única: Organizan una feria de empleo con contratación inmediata en Texas

Una feria de empleo en Texas con contratación inmediata está generando interés entre quienes buscan trabajo rápido, especialmente en el área de transporte público en San Antonio. La búsqueda de candidatos está activa desde el 19 de marzo, fecha en la que comenzó el proceso de reclutamiento.

El evento, impulsado por VIA Metropolitan Transit , ofrece la posibilidad de avanzar en el proceso de contratación en el mismo lugar, con entrevistas directas y vacantes disponibles en distintos perfiles laborales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de cubrir múltiples puestos en el sistema de transporte, con incentivos económicos y beneficios que buscan atraer a nuevos trabajadores en el estado.

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¿Qué empleos ofrece la feria de empleo en Texas con contratación inmediata?

Las vacantes disponibles incluyen puestos como operadores de autobús, conductores de vans, mecánicos y personal de seguridad.

Uno de los puntos más atractivos es que algunos cargos no requieren experiencia previa, ya que la empresa ofrece capacitación pagada, lo que facilita el acceso a quienes buscan una oportunidad laboral desde cero.

Además, se ofrecen incentivos económicos como bonos de contratación que pueden alcanzar varios miles de dólares, dependiendo del puesto.

¿Cómo participar en la feria de empleo en Texas y desde cuándo aplicar?

Los interesados pueden postularse desde el 19 de marzo, fecha en la que se habilitó el proceso de solicitud para cubrir las vacantes disponibles.

El evento se realiza en San Antonio, donde los candidatos pueden acudir directamente para entrevistas, aunque también se recomienda completar una solicitud previa para agilizar el proceso.

Llevar identificación, currículum y disponibilidad inmediata puede marcar la diferencia, ya que muchas posiciones buscan ser cubiertas en el corto plazo.

¿Qué es VIA Metropolitan Transit y por qué está contratando?

VIA Metropolitan Transit es la agencia encargada del transporte público en San Antonio, Texas, y opera autobuses, servicios de movilidad y rutas clave para miles de usuarios diariamente.

La entidad juega un papel fundamental en la movilidad de la ciudad, por lo que requiere constantemente personal para mantener y expandir sus operaciones, especialmente en áreas como conducción, mantenimiento y seguridad.

Debido a la alta demanda de servicio y al crecimiento del sistema, la organización ha intensificado sus procesos de contratación, incluyendo ferias de empleo con contratación inmediata para cubrir vacantes de forma más rápida.

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