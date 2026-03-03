Cupones SNAP en Nueva York: ¿cuánto recibe tu familia?

El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) entrega mensualmente ayuda económica para la compra de alimentos a millones de hogares en Estados Unidos, incluidos los de Nueva York. Los montos que recibe cada familia no son fijos: varían según el número de integrantes del hogar, los ingresos y ciertos gastos del núcleo familiar.

El beneficio se distribuye a través de una tarjeta electrónica conocida como EBT, que funciona como una tarjeta de débito y puede usarse en supermercados y tiendas autorizadas para adquirir alimentos nutritivos como frutas, verduras, carnes y lácteos. No puede emplearse para comprar alcohol, tabaco, suplementos vitamínicos ni artículos del hogar como productos de limpieza.

¿Cuánto dinero da SNAP en Nueva York según el tamaño de la familia?

Para el año fiscal 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) actualizó los montos máximos mensuales del programa. Es importante aclarar que estos representan el techo del beneficio: la mayoría de las familias recibe una cantidad menor, calculada en función de sus ingresos netos reales.

A continuación, los montos máximos mensuales de SNAP 2026:

1 persona: $298 al mes

$298 al mes 2 personas: $546 al mes

$546 al mes 3 personas: $785 al mes

$785 al mes 4 personas: $994 al mes

$994 al mes 5 personas: $1,183 al mes

$1,183 al mes 6 personas: $1,421 al mes

$1,421 al mes 7 personas: $1,571 al mes

$1,571 al mes 8 personas: $1,789 al mes

$1,789 al mes Por cada integrante adicional: +$218 al mes

El beneficio mínimo para la mayoría de los estados, incluido Nueva York, es de $24 mensuales. Familias de mayor tamaño reciben montos más elevados, mientras que los hogares más pequeños acceden a cantidades proporcionalmente menores.

¿A quiénes van dirigidos los cupones SNAP en Nueva York?

El programa está diseñado para apoyar a los hogares con ingresos bajos o moderados que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias por cuenta propia. En Nueva York, los criterios de elegibilidad consideran el ingreso familiar bruto, el tamaño del hogar y ciertos gastos como vivienda, cuidado de menores y atención médica.

Entre los principales beneficiarios se encuentran familias con hijos menores, adultos mayores de 60 años con recursos limitados, personas con discapacidad y trabajadores de bajos salarios. También pueden calificar migrantes y residentes legales que cumplan con los requisitos del USDA, siempre que sus ingresos estén por debajo de los límites establecidos según el tamaño del hogar.

En Nueva York, los ingresos brutos mensuales elegibles incluyen hasta $2,904 para un grupo de dos personas, $3,660 para tres y $4,417 para cuatro integrantes, entre otros rangos. A partir del 1 de marzo de 2026, el estado también implementa nuevos requisitos para adultos en edad de trabajar sin dependientes menores de 14 años, quienes deberán demostrar actividad laboral o participación en programas de capacitación para mantener el beneficio.