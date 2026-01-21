Cambios en SNAP 2026: lo que ahora puedes comprar y cuánto dinero recibirás

En 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP ) incorpora cambios relevantes que impactan tanto en los alimentos que pueden adquirirse con los beneficios como en los montos asignados según la composición del hogar en Estados Unidos.

Las modificaciones recientes responden a decisiones adoptadas por distintos estados, que buscan orientar el uso de los beneficios hacia opciones consideradas más saludables. Estas medidas no se aplican de manera uniforme en todo el país, ya que cada estado tiene la facultad de decidir si implementa o no las nuevas reglas dentro de su territorio.

¿Cuánto dinero otorga SNAP en 2026 según el tamaño del hogar?

Para 2026, los beneficios de SNAP varían de acuerdo con el número de personas que integran el hogar. Una persona puede recibir hasta $298 mensuales, con un promedio estimado de $204 dólares. En hogares de dos personas, el monto máximo es de $546, mientras que para tres integrantes asciende a $785.

Los hogares de cuatro personas pueden acceder a un beneficio máximo de $994, y los de cinco a $1.183. Para seis personas, el monto llega a $1.421; para siete, a $1.571; y en hogares de ocho integrantes, el beneficio máximo alcanza los $1.789 mensuales.

¿Cuáles son las nuevas restricciones del programa SNAP?

Varios estados han comenzado a aplicar prohibiciones sobre determinados alimentos y bebidas que ya no pueden comprarse con beneficios SNAP. Entre los productos excluidos se encuentran las bebidas azucaradas y refrescos, incluyendo colas y bebidas endulzadas con azúcar o edulcorantes artificiales.

También se han incorporado restricciones sobre dulces y golosinas, como chocolates, gomitas y otros productos con alto contenido de azúcar. A esto se suman algunos snacks y postres ultraprocesados, especialmente aquellos con elevados niveles de calorías y azúcares añadidos, que han quedado fuera de la lista de alimentos elegibles en ciertos estados.

¿Qué estados ya aplican las nuevas reglas de SNAP?

Hasta el momento, un grupo de estados ha decidido adoptar estas restricciones en el uso de los beneficios SNAP. Entre ellos se encuentran Arkansas, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y West Virginia.

En el resto del país, la aplicación de estas medidas dependerá de futuras decisiones a nivel estatal, ya que no existe una implementación obligatoria a nivel federal.