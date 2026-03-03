Qué debes hacer si la deuda de tu tarjeta de crédito pasa a una agencia de cobro

Recibir una llamada de una agencia de cobro es sin lugar a dudas una de las experiencias financieras más estresantes que puedes experimentar. Es por esto que hay información que debes tener clara por si te enfrentas a esta situación por la deuda de tu tarjeta de crédito, porque puede marcar la diferencia. Saber qué hacer y qué no debes tolerar puede protegerte económica y legalmente.

Cuando dejas de pagar tu tarjeta de crédito , el banco no actúa de inmediato. Generalmente, después de 30 días sin pago, la cuenta entra en estado de morosidad y comienzan los cargos por mora. A los 90 días, el emisor intensifica los intentos de cobro internos; a los 120 días, la cuenta puede ser marcada para cobro externo; y entre los 150 y 180 días de impago, la deuda suele transferirse a una agencia de cobro externa o venderse directamente a un tercero.

Este proceso ocurre en situaciones como pérdida repentina de empleo, gastos médicos inesperados, o simplemente el descontrol del gasto mensual. Una vez que la deuda cambia de manos, la agencia compradora tiene el derecho de intentar recuperarla, pero dentro de límites legales muy estrictos.

¿Qué hacer cuando una agencia de cobro te contacta por tu deuda?

Lo primero que debes hacer es no ignorar el contacto, pero tampoco pagar de inmediato. Bajo la Ley Federal de Prácticas Justas de Cobro de Deudas —conocida como FDCPA, por sus siglas en inglés— tienes el derecho de recibir una notificación escrita que detalle el monto adeudado, el nombre del acreedor original y tu derecho a disputar la deuda.

Tienes 30 días desde el primer contacto para disputar la deuda por escrito. Si lo haces dentro de ese plazo, la agencia debe dejar de intentar cobrar hasta que te proporcione verificación del monto y del acreedor. Este paso es crucial: te da tiempo para revisar si la deuda es tuya, si el monto es correcto y si no ha prescrito legalmente.

Una vez verificada la deuda, evalúa tus opciones. Puedes negociar directamente con la agencia un pago menor al saldo total, ya que muchas compran las deudas a bajo costo y tienen margen para negociar. También puedes establecer un plan de pagos. Si sospechas que la deuda no es tuya o ya venció el estatuto de limitaciones en tu estado, consulta con un abogado antes de pagar cualquier cosa.

Documenta absolutamente todo: guarda registros de llamadas, correos y cartas con fechas, horas y el nombre del agente que te contactó. Esta documentación puede ser tu mejor herramienta si la agencia viola la ley.

Comportamientos prohibidos de agencias de cobro que te permiten demandarlos

La FDCPA prohíbe una larga lista de conductas abusivas, y conocerlas es tu escudo legal. Si una agencia de cobro incurre en alguna de estas prácticas, no solo puedes reportarla, sino que tienes el derecho de demandarla en corte federal o estatal.

Estas son las conductas estrictamente prohibidas bajo la ley federal:

Llamarte antes de las 8 a.m. o después de las 9 p.m.

Usar lenguaje amenazante, obsceno o violento

Llamarte repetidamente con la intención de hostigarte

Contactarte en tu lugar de trabajo si les dices que no pueden hacerlo

Revelar tu deuda a terceros, familiares o en redes sociales públicas

Hacerse pasar por abogados, agencias gubernamentales o policías

Amenazarte con acciones legales que no tienen intención de tomar

Intentar cobrarte montos superiores a lo que realmente debes

Enviarte información de tu deuda en tarjetas postales o sobres visibles

Si una agencia viola cualquiera de estas reglas, puedes presentar una demanda federal dentro del año siguiente a la violación. De ganar, el juez puede ordenar que te paguen hasta $1,000 en daños estatutarios, más los daños reales que hayas sufrido, más honorarios de abogado.

Aunque una violación de la FDCPA no elimina automáticamente tu deuda, sí puede convertirse en una poderosa herramienta de negociación. Muchas agencias prefieren cancelar o reducir la deuda antes de enfrentar un proceso judicial costoso. En algunos casos, documentar múltiples violaciones puede llevar a una negociación donde la deuda queda en cero.

Puedes reportar violaciones ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en consumerfinance.gov, o ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) en ftc.gov, o con el Fiscal General de tu estado. Estos organismos investigan los reportes y pueden iniciar acciones legales colectivas contra agencias reincidentes.consumidor.