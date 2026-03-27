Recibir dinero por buscar vecinos: 5 ciudades que lo ofrecen en EUA

Varias ciudades de Estados Unidos han lanzado programas de incentivos económicos para atraer nuevos residentes, buscando estimular la economía local y revitalizar comunidades con baja población.

Estos programas ofrecen desde bonos directos en efectivo hasta créditos fiscales, dependiendo de la ciudad y las condiciones del contrato de residencia.

La medida responde a la necesidad de repoblar zonas afectadas por la migración hacia áreas urbanas más grandes y fomentar el desarrollo económico en ciudades pequeñas o medianas.

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¿Qué ciudades de Estados Unidos ofrecen dinero a quienes se muden?

Entre las iniciativas más conocidas se encuentran programas en ciudades como Tulsa, Oklahoma; Hamilton, Ohio; Vermont; Topeka, Kansas; y New Haven, Connecticut. Cada lugar establece criterios específicos de elegibilidad, que pueden incluir trabajar desde casa, establecer un negocio local o permanecer un tiempo mínimo en la ciudad.

Por ejemplo, en Tulsa, quienes se muden y trabajen de manera remota pueden recibir un bono de varios miles de dólares. En Hamilton, los nuevos residentes que compren una casa dentro de ciertos barrios pueden acceder a incentivos económicos directos.

En Vermont, algunos municipios ofrecen dinero para mudarse y reactivar zonas rurales, mientras que en Topeka, Kansas, los incentivos van dirigidos a personas que compren vivienda y se comprometan a residir allí por un periodo determinado.

Finalmente, en ciudades como New Haven, Connecticut, los programas combinan créditos fiscales y subvenciones para atraer estudiantes, profesionales y familias jóvenes a barrios específicos.

Mudarte y recibir dinero: ¿Cómo acceder a estos incentivos en Estados Unidos?

Para recibir los pagos o créditos, los interesados deben cumplir con los requisitos de cada ciudad, lo que suele incluir residencia mínima, compra o alquiler de vivienda, registro de empleo local o trabajo remoto, y en algunos casos la presentación de documentos que prueben su elegibilidad.

Cada ciudad publica sus programas en sitios oficiales de desarrollo económico o de vivienda, donde se detallan los pasos para aplicar, los plazos y las condiciones legales. Los interesados deben leer cuidadosamente los términos y cumplir con todos los criterios antes de mudarse para garantizar que reciban los incentivos.

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