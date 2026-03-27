Abren lotería de apartamentos desde $600 dólares en Nueva York

Una nueva lotería de vivienda asequible en la ciudad de Nueva York ofrece apartamentos con renta mensual por menos de $600 dólares. La iniciativa forma parte de los programas públicos para facilitar el acceso a vivienda a residentes de bajos ingresos.

De acuerdo con reportes de PIX11, las unidades están ubicadas en Brooklyn y forman parte de un desarrollo que busca ampliar la oferta de vivienda asequible en uno de los mercados más costosos del país. La convocatoria se realiza a través del sistema oficial Housing Connect.

El programa establece requisitos específicos de ingresos y elegibilidad, lo que significa que no todos los solicitantes califican. Sin embargo, representa una oportunidad clave para quienes buscan reducir el impacto del alto costo de la renta en Nueva York.

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¿Cómo funciona la lotería de vivienda en Nueva York?

El sistema de Housing Connect permite a los residentes aplicar a apartamentos asequibles mediante un proceso de selección aleatoria. Los interesados deben registrarse, completar su perfil y enviar la solicitud dentro del plazo establecido.

Las viviendas disponibles incluyen unidades con renta significativamente por debajo del mercado, lo que se logra mediante incentivos a desarrolladores y programas estatales que exigen reservar un porcentaje de apartamentos a precios accesibles.

Los requisitos de ingreso varían según el tamaño del hogar y el tipo de unidad. En muchos casos, los solicitantes deben demostrar ingresos dentro de rangos específicos para poder participar en el sorteo.

La alta demanda provoca que miles de personas apliquen por un número limitado de apartamentos, lo que convierte el proceso en altamente competitivo dentro de la ciudad.

Vivienda a precios asequibles en Nueva York

El lanzamiento de nuevas loterías ocurre en un contexto de crisis de vivienda en Nueva York, donde los precios de renta han alcanzado niveles récord y dificultan el acceso a vivienda para muchas familias.

Las autoridades han impulsado este tipo de programas como una herramienta para aliviar la presión económica, especialmente en comunidades de ingresos bajos y moderados.

Aunque las oportunidades como apartamentos por menos de $600 son limitadas, estos programas continúan siendo una de las principales vías para acceder a vivienda asequible en la ciudad.

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