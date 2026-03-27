Aumenta salario mínimo para trabajadores en California

El estado de California aprobó un aumento escalonado del salario mínimo para trabajadores de la salud, una medida que afectará a empleados de hospitales, clínicas y otros centros de atención médica a partir de julio de 2026. La decisión busca mejorar las condiciones salariales en un sector clave para la comunidad.

La nueva normativa fue establecida mediante la ley SB 525, propuesta y firmada por autoridades estatales tras negociaciones con sindicatos y organizaciones del sector, con el objetivo de reducir la rotación de personal en servicios médicos esenciales.

La legislación actualiza el esquema salarial mínimo para diversos tipos de empleadores en el sector sanitario, diferenciando montos según el tamaño y administración de cada centro de salud.

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¿Cuál será el nuevo salario mínimo para trabajadores de la salud?

La ley SB 525 establece aumentos progresivos del salario mínimo para trabajadores de la salud según el tipo de centro donde laboran y su tamaño, con vigencia a partir del 1 de julio de 2026, según información del Departamento de Relaciones Industriales de California.

En hospitales grandes con más de 10,000 empleados, clínicas de diálisis y centros administrados por condados grandes, el salario mínimo será de $25 dólares por hora.

Para centros no administrados por condados o administrados por condados medianos, el mínimo será de $23 dòlares por hora.

En clínicas comunitarias y rurales, los empleados percibirán al menos $22 dólares por hora.

En hospitales de red de seguridad y centros en condados pequeños, el mínimo será de $19.28 dólares por hora.

Estos montos buscan reconocer la labor de quienes brindan atención médica directa y apoyo en instalaciones de salud públicas y privadas.

Impacto del aumento y contexto laboral

El aumento del salario mínimo en el sector salud responde a la presión de sindicatos y asociaciones profesionales que señalaron que la disparidad salarial y el alto costo de vida dificultan la retención de personal en hospitales, clínicas y otros centros de atención.

La medida también busca asegurar que los trabajadores en roles esenciales tengan un ingreso básico más competitivo, en un contexto donde muchos estados han incrementado sus salarios mínimos generales desde enero de 2026.

Aunque el salario mínimo federal sigue en $7.25 dólares por hora desde 2009, varios estados han creado sus propias normas para adaptarse al costo de vida local, lo que ha generado un mosaico de montos salariales en todo el país.

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