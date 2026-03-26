Asteroide del tamaño de una casa: NASA lo vigila de cerca

Un asteroide con un tamaño comparable al de una casa está siendo seguido de cerca por agencias espaciales mientras se acerca a nuestro planeta a gran velocidad. Según reportes recientes, esta roca espacial se encuentra dentro del grupo de objetos cercanos a la Tierra, cuerpos que orbitan el Sol y pasan a distancias relativamente cortas de nuestro planeta sin representar una amenaza inmediata.

Este asteroide forma parte de múltiples cuerpos de tamaño similar que la NASA vigila constantemente con herramientas como el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS). Entre estos, algunos como el denominado “2025 VW” o “2025 VC2” han sido observados acercarse a distancias de más de un millón de millas de la Tierra, distancias seguras que no representan riesgo de impacto.

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¿Qué significa cuando un asteroide pasa “cerca” de la Tierra?

Cuando los científicos dicen que un asteroide se aproxima cerca de la Tierra, esto no significa necesariamente peligro. En términos astronómicos, un objeto puede pasar a distancias que parecen enormes en kilómetros, pero que son cercanas en la escala del espacio, como dentro de la órbita lunar o un poco más allá.

Por ejemplo, algunos asteroides comparables en tamaño al que se está monitoreando recientemente han pasado a distancias de más de 1,2 millones de millas (más del triple de la distancia entre la Tierra y la Luna) sin representar riesgo directo.

Estos encuentros cercanos son áreas de gran interés para la investigación científica porque permiten a los investigadores perfeccionar sus modelos de seguimiento, estudiar cómo evolucionan las órbitas de estos cuerpos y aprender más sobre su composición.

¿Por qué los astrónomos siguen estos objetos tan de cerca?

Los asteroides cercanos a la Tierra son comunes y forman parte de un amplio grupo de cuerpos que orbitan el Sol en rutas que los acercan periódicamente a nuestro planeta.

La misión de agencias como la NASA y sus programas de observación es rastreo constante y evaluación del riesgo, no alarmar al público.

Cada vez que un objeto como este se acerca, los científicos aprovechan la oportunidad para recopilar datos que ayudan a mejorar la predicción de trayectorias futuras. Esto apoya los esfuerzos internacionales en defensa planetaria, donde se analizan métodos para desviar o mitigar riesgos potenciales en el caso extremadamente improbable de que un asteroide fuese realmente peligroso.

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