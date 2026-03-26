Activan alerta epidemiológica por regreso del COVID-19 en 25 estados de EUA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que una nueva variante de COVID-19, denominada BA.3.2, se ha detectado en 25 estados de Estados Unidos. La entidad sanitaria alerta que esta cepa podría generar un incremento en los contagios durante las próximas semanas.

Autoridades locales y estatales activaron una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia y garantizar la disponibilidad de pruebas y vacunas. La BA.3.2 presenta mutaciones en la proteína de la espiga, lo que genera preocupación sobre su capacidad de propagación y evasión inmunitaria.

Expertos recomiendan mantener medidas básicas de prevención, como el uso de mascarillas en espacios cerrados y la actualización de los esquemas de vacunación. Los CDC aseguraron que se monitorea la situación y se evaluará si es necesario implementar nuevas recomendaciones a nivel nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la variante BA.3.2?

La BA.3.2 pertenece a la familia de subvariantes de Ómicron, identificada por primera vez en Asia y Europa antes de su llegada a Estados Unidos, según el informe de los CDC. Hasta ahora, los casos se concentran principalmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

Estudios preliminares sugieren que la nueva variante podría propagarse más rápido que versiones anteriores, aunque no hay evidencia de que cause enfermedades más graves. Sin embargo, los especialistas llaman a la cautela, ya que la combinación de mutaciones aumenta el riesgo de reinfección entre personas con esquemas de vacunación incompletos.

Los estados afectados han reforzado la disponibilidad de pruebas y la capacidad hospitalaria, especialmente en áreas donde se han reportado brotes recientes. La BA.3.2 también ha generado alertas en el sector educativo y laboral para prevenir interrupciones significativas.

El CDC mantiene un seguimiento continuo y actualiza semanalmente el mapa de incidencia de COVID-19, incluyendo datos sobre la nueva variante, para guiar la toma de decisiones de las autoridades y la población.

Recomendaciones y medidas ante la alerta por la variante BA.3.2

Los especialistas insisten en la importancia de mantener la vacunación al día, incluida la dosis de refuerzo para adultos y adolescentes, como la estrategia más efectiva frente a BA.3.2. La vacunación reduce el riesgo de hospitalización y complicaciones graves.

Se aconseja reforzar la ventilación en espacios cerrados y limitar aglomeraciones, especialmente en interiores, mientras se espera más información sobre la efectividad de vacunas y tratamientos frente a la nueva variante.

Lea también: Asteroide del tamaño de una casa: NASA lo vigila de cerca