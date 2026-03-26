Pueblo de California parece de cuento y es ideal para Spring Break
Un pueblo en California parece sacado de un cuento por sus calles, casas y ambiente único. El lugar se ha convertido en una opción ideal para escapadas en Spring Break
Si estás buscando una escapada diferente para Spring Break, existe un destino en California que parece salido de un cuento. Se trata de Carmel-by-the-Sea, un pequeño pueblo costero que se ha convertido en uno de los lugares más encantadores del país por su arquitectura y ambiente único.
Ubicado a unas horas por carretera desde grandes ciudades, este destino destaca por sus calles tranquilas, casas pintorescas y cercanía al océano Pacífico, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desconectarse durante Semana Santa o un fin de semana largo.
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Carmel-by-the-Sea: Casas de cuento y un ambiente único
Uno de los mayores atractivos de este lugar es su arquitectura. Muchas de sus viviendas parecen sacadas de historias infantiles, con techos inclinados, chimeneas irregulares y detalles que recuerdan a un pueblo europeo. Este estilo le da una identidad única dentro de Estados Unidos.
Además, el pueblo mantiene un aire artístico que se refleja en sus galerías, tiendas independientes y espacios culturales, lo que permite recorrerlo a pie y descubrir rincones llenos de encanto en cada calle.
Llegar a Carmel-by-the-Sea es relativamente sencillo desde varias ciudades de California. La forma más común es conducir desde Los Ángeles o San Francisco, en un trayecto de aproximadamente 5 a 6 horas por la costa, donde incluso puedes disfrutar de vistas panorámicas del océano. También es posible volar al aeropuerto regional de Monterey y desde allí tomar un traslado de unos 15 minutos en auto hasta el pueblo, lo que lo convierte en una escapada accesible y conveniente para un fin de semana o días festivos.
Carmel-by-the-Sea: ¿Qué hacer en este destino de ensueño?Más
Más allá de su estética, el lugar ofrece múltiples actividades. Entre las más populares está visitar la playa local, ideal para caminar y disfrutar del paisaje frente al mar.
También puedes explorar sus cafés, restaurantes y galerías de arte, que combinan propuestas locales e internacionales. A esto se suman hoteles boutique y cabañas con estilo acogedor, que hacen de la estancia una experiencia completa para quienes buscan una escapada diferente.
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