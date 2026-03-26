Pueblo de California parece de cuento y es ideal para Spring Break

Si estás buscando una escapada diferente para Spring Break, existe un destino en California que parece salido de un cuento. Se trata de Carmel-by-the-Sea, un pequeño pueblo costero que se ha convertido en uno de los lugares más encantadores del país por su arquitectura y ambiente único.

Ubicado a unas horas por carretera desde grandes ciudades, este destino destaca por sus calles tranquilas, casas pintorescas y cercanía al océano Pacífico, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desconectarse durante Semana Santa o un fin de semana largo.

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Carmel-by-the-Sea: Casas de cuento y un ambiente único

Uno de los mayores atractivos de este lugar es su arquitectura. Muchas de sus viviendas parecen sacadas de historias infantiles, con techos inclinados, chimeneas irregulares y detalles que recuerdan a un pueblo europeo . Este estilo le da una identidad única dentro de Estados Unidos.

Además, el pueblo mantiene un aire artístico que se refleja en sus galerías, tiendas independientes y espacios culturales, lo que permite recorrerlo a pie y descubrir rincones llenos de encanto en cada calle.

Llegar a Carmel-by-the-Sea es relativamente sencillo desde varias ciudades de California. La forma más común es conducir desde Los Ángeles o San Francisco, en un trayecto de aproximadamente 5 a 6 horas por la costa, donde incluso puedes disfrutar de vistas panorámicas del océano. También es posible volar al aeropuerto regional de Monterey y desde allí tomar un traslado de unos 15 minutos en auto hasta el pueblo, lo que lo convierte en una escapada accesible y conveniente para un fin de semana o días festivos.

Carmel-by-the-Sea: ¿Qué hacer en este destino de ensueño?Más

Más allá de su estética, el lugar ofrece múltiples actividades. Entre las más populares está visitar la playa local, ideal para caminar y disfrutar del paisaje frente al mar.

También puedes explorar sus cafés, restaurantes y galerías de arte, que combinan propuestas locales e internacionales. A esto se suman hoteles boutique y cabañas con estilo acogedor, que hacen de la estancia una experiencia completa para quienes buscan una escapada diferente.

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