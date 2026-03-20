Luz impagable en California por calor: Ayudas disponibles

La ola de calor en California está teniendo un impacto directo en las facturas de luz, ya que el uso intensivo de aire acondicionado incrementa el consumo en los hogares. Por esa razón, aquellos con bajos recursos pueden acceder a una serie de ayudas monetarias disponibles para evitar deudas.

Este aumento se refleja especialmente en las familias de bajos ingresos, que enfrentan mayores dificultades para cubrir el costo del servicio en medio de temperaturas extremas.

Ante este escenario, autoridades estatales recuerdan que existen programas de ayuda para pagar la luz en California, diseñados para reducir el impacto económico durante los periodos de mayor demanda energética.

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¿Qué ayudas existen en California para reducir las facturas de luz por el calor?

Uno de los principales apoyos es el Low Income Home Energy Assistance Program (Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos), que ofrece ayuda económica para cubrir parte del recibo eléctrico o enfrentar emergencias relacionadas con el servicio.

También está el programa CARE (California Alternate Rates for Energy), que permite acceder a descuentos mensuales en la factura de electricidad y gas para quienes cumplen con ciertos requisitos de ingresos.

Ambas iniciativas están dirigidas a hogares vulnerables y buscan aliviar el impacto del aumento en el consumo energético durante las olas de calor.

¿Por qué suben tanto las facturas en California durante una ola de calor?

Durante una ola de calor, el uso de sistemas de enfriamiento aumenta de forma considerable, lo que eleva la demanda de electricidad en todo el estado.

Este incremento no solo implica mayor consumo individual, sino también presión sobre el sistema eléctrico, especialmente en horas pico, lo que termina reflejándose en facturas más altas.

Además, California ya cuenta con tarifas eléctricas elevadas en comparación con otros estados, por lo que cualquier aumento en el uso de energía tiene un impacto más fuerte en el gasto mensual de los hogares.

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