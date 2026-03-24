El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín figura en la lista de aeropuertos con cambios operativos

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico, figura entre los aeropuertos de Estados Unidos donde se han registrado cambios operativos recientes, en medio de ajustes en los procesos de atención y flujo de pasajeros.

De acuerdo con reportes recientes, la llegada de nuevos refuerzos operativos ha coincidido con demoras en las filas de espera, especialmente en áreas de control y verificación de pasajeros.

Ante este panorama, se ha recomendado a los viajeros planificar con mayor anticipación su llegada al aeropuerto para evitar contratiempos en sus vuelos.

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Cambios operativos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, se han implementado ajustes en la operación diaria que han impactado directamente en los tiempos de espera de los pasajeros.

Estos cambios han generado filas más largas en puntos de control, lo que ha llevado a una reorganización del flujo de personas dentro de la terminal.

Las autoridades y personal del aeropuerto han señalado que estas modificaciones buscan mantener el orden operativo ante el aumento de actividad y la demanda de servicios.

Como parte de estas recomendaciones, se ha solicitado a los pasajeros llegar con hasta cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales o en horarios de alta congestión.

Recomendaciones para pasajeros ante posibles demoras

Ante el incremento en los tiempos de espera, se ha pedido a los viajeros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín anticipar su llegada para evitar perder vuelos o enfrentar retrasos.

Llegar con varias horas de anticipación permite pasar con mayor tranquilidad los controles de seguridad y documentación, especialmente en momentos de alta demanda.

También se recomienda llevar la documentación lista y revisar previamente el estatus del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Además, se sugiere considerar posibles congestiones en accesos y áreas internas de la terminal, ya que el flujo de pasajeros puede variar durante el día.

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