Avistan meteorito en Houston: Cómo puedes encontrarlo

El reciente paso de un meteorito sobre el cielo de Houston ha despertado gran interés entre residentes y aficionados a la astronomía, especialmente por la posibilidad de que fragmentos hayan llegado al suelo y puedan ser encontrados.

Tras el avistamiento de esta bola de fuego, especialistas han señalado que algunas piezas del objeto podrían haberse dispersado en zonas específicas del área metropolitana, lo que ha impulsado la búsqueda de restos en distintos puntos cercanos a la ciudad.

Este tipo de fenómenos, aunque poco frecuentes, generan atención tanto por su impacto visual como por el potencial valor científico de los fragmentos que logran sobrevivir a su entrada en la atmósfera.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde podrían encontrarse fragmentos del meteorito en Texas?

Las áreas con mayor probabilidad de contener restos del meteorito se encuentran en zonas abiertas alrededor de Houston, Texas, donde la menor densidad urbana facilita la localización de objetos inusuales.

En particular, se ha identificado un corredor de dispersión que se extiende desde el vecindario de Champion Forest hasta Imperial Oaks, donde podrían haberse depositado fragmentos tras el paso del objeto.

Campos, terrenos rurales, parques extensos y zonas con vegetación baja son algunos de los lugares donde se recomienda prestar atención durante la búsqueda.

Los fragmentos de meteorito suelen presentar una apariencia oscura, bordes irregulares y una superficie quemada debido a la fricción con la atmósfera, además de ser más densos que las rocas comunes.

¿Dónde podrían encontrarse fragmentos del meteorito en Texas?

Las áreas con mayor probabilidad de contener restos del meteorito se encuentran en zonas abiertas alrededor de Houston, Texas, donde la menor densidad urbana facilita la localización de objetos inusuales.

En particular, se ha identificado un corredor de dispersión que se extiende desde el vecindario de Champion Forest hasta Imperial Oaks, donde podrían haberse depositado fragmentos tras el paso del objeto.

Campos, terrenos rurales, parques extensos y zonas con vegetación baja son algunos de los lugares donde se recomienda prestar atención durante la búsqueda.

Los fragmentos de meteorito suelen presentar una apariencia oscura, bordes irregulares y una superficie quemada debido a la fricción con la atmósfera, además de ser más densos que las rocas comunes.

Tres meteoros en menos de una semana sorprenden a Estados Unidos

En los últimos días, Estados Unidos ha registrado varios avistamientos de meteoros que han generado curiosidad, especialmente tras la aparición de al menos tres eventos luminosos en el cielo en menos de una semana.

Según la NASA, estos fenómenos no son inusuales, ya que la Tierra recibe constantemente pequeñas partículas del espacio que se desintegran al entrar en la atmósfera, generando las conocidas “bolas de fuego”.

La agencia aclara que no existe evidencia de un aumento peligroso en la actividad, sino más bien una coincidencia de eventos que han sido más visibles desde distintas regiones del país.

En este contexto, los casos recientes en Texas han captado mayor atención de lo habitual, aunque los expertos insisten en que no representan un riesgo para la población.

Lea también: Masa de aire rojo de calor extremo se propaga por EUA