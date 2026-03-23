Alerta por meteoritos en EUA: Qué hacer si cae cerca de ti

La posibilidad de que un meteorito caiga en Estados Unidos ha cobrado relevancia en los últimos días tras reportes recientes que han captado la atención. Uno de ellos fue un objeto de gran tamaño que cruzó el cielo de Texas el sábado como una bola de fuego, mientras que un fenómeno similar también fue observado en Cleveland.

Aunque la mayoría de estos cuerpos se desintegra al entrar en la atmósfera, algunos fragmentos pueden sobrevivir y alcanzar el suelo, lo que genera preocupación y dudas sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones poco comunes.

Estos eventos han reactivado el interés por conocer las medidas básicas de seguridad, especialmente ante fenómenos que, aunque raros, pueden ocurrir sin previo aviso.

¿Qué hacer si cae un meteorito cerca de ti en Estados Unidos?

Lo primero es mantener la calma y alejarse del área de impacto, ya que un meteorito puede generar calor, fragmentos o incluso pequeñas explosiones al entrar en contacto con el suelo.

También se recomienda buscar refugio en un lugar seguro, preferiblemente en interiores y lejos de ventanas, para evitar lesiones por posibles fragmentos o ondas de impacto.

Es importante no acercarse al objeto inmediatamente, ya que podría estar caliente o emitir gases que representen un riesgo para la salud.

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¿Por qué es peligroso un meteorito tras su impacto?

Cuando un meteorito logra atravesar la atmósfera, puede conservar una gran cantidad de energía, lo que provoca impactos capaces de dañar estructuras o generar incendios en zonas cercanas.

Además, algunos fragmentos pueden dispersarse en un área amplia, aumentando el riesgo de lesiones para quienes se encuentren cerca del lugar de caída.

Las autoridades suelen acordonar la zona para evaluar posibles riesgos, por lo que es clave seguir las indicaciones oficiales en todo momento.

¿A quién debes avisar si encuentras un meteorito en Estados Unidos?

Si crees haber presenciado la caída de un meteorito, lo más recomendable es contactar a las autoridades locales o servicios de emergencia para que evalúen la situación.

También se puede informar a instituciones científicas como la NASA, que estudian este tipo de fenómenos y pueden verificar el hallazgo.

Reportar el evento ayuda no solo a garantizar la seguridad, sino también a contribuir con investigaciones científicas sobre estos objetos espaciales.