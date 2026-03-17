Bola de fuego sobre Cleveland: Descubren qué provocó el explosivo estruendo

Un fuerte estruendo sacudió viviendas y alarmó a residentes en Cleveland y otras zonas de Ohio durante la mañana del martes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (por su traducción del inglés: National Weather Service, NWS), el fenómeno fue causado por un meteorito entrando en la atmósfera terrestre, generando un boom sónico y el avistamiento de una bola de fuego que se escuchó a varios kilómetros de distancia.

El evento ocurrió alrededor de las 9 a.m., y cientos de residentes reportaron vibraciones en sus casas y luces brillantes en el cielo. Algunos captaron videos de lo que parecía ser una bola de fuego cruzando el cielo, lo que reforzó la hipótesis de un meteorito.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las imágenes satelitales y los sensores detectaron un objeto que brilló intensamente al ingresar a la atmósfera, lo que pudo producir el boom. Hasta el momento, no se reportan daños graves ni heridos.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

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¿Qué causó el boom en Cleveland según el Servicio Meteorológico Nacional?

El boom en Cleveland está relacionado con un objeto que ingresó a la atmósfera a gran velocidad. El Servicio Meteorológico Nacional, responsable de monitorear fenómenos atmosféricos en EE. UU., confirmó que sus datos de radar y sensores indican que el estruendo se debió a un meteorito, que generó una onda de choque acústica al romper la barrera del sonido.

Los meteoritos son fragmentos de roca espacial que al entrar en la atmósfera se calientan y pueden producir bolas de fuego visibles y fuertes estruendos. Este tipo de fenómenos son poco frecuentes, pero ya han sido registrados en distintas partes de Ohio en años recientes.

Los astrónomos locales destacan que eventos como este ofrecen información valiosa sobre meteoritos y el paso de objetos espaciales, y ayudan a comprender mejor cómo interactúan con la atmósfera terrestre.

WATCH: Fireball Meteor explodes with a sonic boom that rattles northern Ohio around 9 am Tuesday. This video from NBN Powder Packaging in Elyria, OH.#Ohio #ohwx #meteor #weather #space pic.twitter.com/nJFPoHKDpO — Chris Vickers (@ChrisWTOL) March 17, 2026

¿Es común escuchar un boom por meteoritos y cómo se detecta?

Aunque la mayoría de los meteoritos se desintegran sin hacer ruido, los más grandes pueden producir un boom sónico al superar la velocidad del sonido. Este efecto crea una onda de choque que se percibe como un estruendo fuerte en tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional y otras agencias utilizan sensores acústicos, cámaras y satélites para registrar la luminosidad y trayectoria de estos objetos, lo que permite diferenciar un meteorito de otras causas como explosiones o actividad humana.

Por el momento, no se han reportado fragmentos recuperados ni daños significativos. Las autoridades continúan recopilando información de videos y testimonios de residentes para confirmar detalles del evento.