Creen ver a Jeffrey Epstein en Florida y el video ahora es viral

Un hombre en Florida se vio obligado a desmentir teorías conspirativas tras volverse viral por su gran parecido con Jeffrey Epstein. El caso comenzó cuando fue grabado sin saberlo mientras conducía un descapotable por una autopista, lo que desató especulaciones en redes sociales.

El video, difundido rápidamente, mostraba al hombre al volante mientras quien lo grababa gritaba: “¡Epstein está vivo!”, alimentando rumores entre usuarios que cuestionan la muerte del exfinanciero.

La escena generó millones de visualizaciones y convirtió al protagonista en tendencia durante las últimas horas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo surgió el video viral del supuesto “doble” de Jeffrey Epstein?

El video que dio origen a la polémica fue grabado de forma casual mientras el hombre conducía por la autopista I-95 en Florida, sin saber que estaba siendo filmado.

La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a comparar su apariencia con la de Jeffrey Epstein, destacando similitudes físicas como el cabello y los rasgos faciales.

¿Por qué el parecido reactivó teorías sobre Jeffrey Epstein?

El parecido físico fue suficiente para reavivar teorías conspirativas en torno a Jeffrey Epstein, cuya muerte en 2019 continúa generando debate en internet.

Aunque oficialmente se determinó que falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan, algunos sectores siguen cuestionando esa versión, lo que facilita la viralización de este tipo de contenidos.

En redes sociales, el caso generó tanto reacciones serias como comentarios irónicos, con usuarios que incluso sugerían cambios de apariencia o bromeaban sobre un supuesto regreso, reflejando el impacto que aún tiene su figura en la conversación digital.

El sujeto ahora fue bautizado como “Palm Beach Pete”, quien aclaró su identidad y negó cualquier relación y subrayando que se trata únicamente de un parecido físico.

Lea también: Bomba de calor extrema en EUA: Alerta por ola sofocante de más de 72 horas